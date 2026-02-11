De ce se prăbușește prețul cartofilor în Europa

După recolte foarte bune, Europa se confruntă cu o criză de supraproducție a cartofilor, care provoacă o scădere puternică a prețurilor, suferită în primul rând de fermieri, scrie presa elenă. În România, potrivit celor mai recente date publicate de Statistică, prețul cartofilor variază între 2,25 lei (la Brăila) și 4,75 lei (în Oradea), iar scăderea prețurilor la producători este de 14,68%. Cu cele peste un milion de tone de cartofi recoltate anual, România este al nouălea producător european de cartofi din UE.

De luni de zile, rețeaua Northwest European Potato Growers (NEPG), care reunește patru țări producătoare de cartofi – Germania, Franța, Belgia și Olanda – avertizează cu privire la pericolele supraproducției de pe Bătrânul Continent.

În aceste țări, care reprezintă două treimi din producția europeană, au fost recoltate anul trecut 30 de milioane de tone de cartofi, ceea ce reprezintă o creștere de 10% față de anul precedent.

În Belgia, fermierii au distribuit pliante și cartofi pe o autostradă din Flandra, denunțând scăderea prețurilor și slăbirea pieței din cauza acordurilor de liber schimb încheiate de Uniunea Europeană.

„Sectorul din Europa se confruntă cu o dificultate reală în acest an, a cărei cauză principală este dezechilibrul dintre cerere și ofertă”, spune François-Xavier Brutin, director de afaceri economice la CNIPT, asociația franceză de comerț cu cartofi și unul dintre principalii exportatori din lume.

„Recolta este abundentă în toate țările producătoare majore”: Germania, principalul producător european de cartofi, are „cea mai bună recoltă din ultimii 25 de ani”, iar Franța a înregistrat o creștere a suprafețelor cultivate „cu 10%”, subliniază Brutin.

Concurența din afara UE

În același timp, însă, producătorii europeni spun că se confruntă cu „o concurență sporită din partea produselor procesate din cartofi din China, India, Egipt și Turcia”.

În ultimii doi ani, China și India, cei mai mari doi producători din lume, au „crescut de zece ori exporturile de cartofi prăjiți congelați”, în timp ce UE a înregistrat o scădere a exporturilor sale – cu până la -6% pentru Belgia, cel mai mare exportator mondial de cartofi prăjiți.

Prețurile se prăbușesc

Lovitura este serioasă pentru producători, care văd cum prețurile cartofilor se prăbușesc.

La sfârșitul anului 2025, prețurile erau încă extrem de mici: „de la 0,50 la 4 euro la 100 de kilograme, în funcție de țară”, potrivit rețelei NEPG, care întreabă dacă fermierii europeni sunt dispuși să „producă în timp ce pierd bani”.

În Franța, UNPT, Uniunea Națională a Producătorilor de Cartofi, denunță o „reducere de 25%” a prețurilor contractuale oferite.

Prețul unei tone de cartofi Fontane, unul dintre principalele soiuri cultivate și ideal pentru cartofii prăjiți, este estimat să se situeze în jur de 130 de euro în 2026, față de 180 de euro anul trecut, potrivit UNPT. Acest preț mai mic ar putea duce la o reducere a suprafețelor cultivate, estimează Asociația Producătorilor de Cartofi.

Sursă foto: Dreamstime.com