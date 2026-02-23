De la „taxă de solidaritate” la plasă de siguranță: Guvernul extinde protecția salariilor restante

Guvernul a extins categoriile de angajați care beneficiază de încasarea drepturilor salariale din fondul de garantare a creanțelor salariale.

Angajatorii care încadrează în muncă salariați în baza contractelor individuale de muncă datorează la plată contribuția asiguratorie pentru muncă – în procent de 2,25% – asupra veniturilor salariale brute realizate lunar de salariați. Taxa a fost introdusă de la 1 ianuarie 2018, de ministrul de atunci al Finanțelor Ionuț Mișa, fiind prezentată inițial ca o „taxă de solidaritate”

Această contribuție finanțează fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, așa cum este reglementat prin Legea nr. 200/2006. Astfel, angajații care nu și-au primit drepturile salariale din cauza deschiderii procedurii insolvenței angajatorului au dreptul să încaseze salariile restante finanțate din acest fond, explică consultantul fiscal Adrian Bența.

Prin OUG adoptată vineri și publicată în Montorul oficial nr.137, Guvernul a decis să extindă dreptul de încasare a salariilor restante și asupra salariaților ce înregistrează salarii restante când aceștia se află în procedura concordatului preventiv. Aceasta este o primă modificare adusă de această ordonanță.

O altă modificare, spune Bența, constă în faptul că sunt garantate la plată și salariile pentru salariații unor angajatori considerați „operatori economici de interes strategic”. Operatorul economic de interes strategic este acel operator economic stabilit prin hotărâre de guvern, indiferent de forma de proprietate, a cărui activitate este esențială pentru apărarea națională, securitate economică, energetică, alimentară sau socială sau pentru funcționarea unor infrastructuri critice.

O treia modificare constă în reactualizarea sumelor suportate din fondul de garantare în funcție de situația angajatorilor, astfel:

Pentru salariații aflați în procedura insolvenței suma maximă este de 5 salarii medii brute;

Pentru salariații ai căror angajatori sunt în concordat preventiv suma este de maxim 5 salarii medii brute;

Pentru salariații la care angajatorii sunt considerați operatori economici de interes strategic suma decontată este între 5 și 12 salarii medii brute.

Decontarea acestor sume de realizează printr-o procedură realizată cu agenția națională pentru ocuparea forței de muncă.

Ordonanța stabilește ca în termen de 30 de zile să fie actualizate și normele de aplicare.