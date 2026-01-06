Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris / Ce spune proiectul de declarație scurs în presă

Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie Reuters.

Aliații Ucrainei vor conveni că garanțiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, potrivit unui proiect de declarație pregătit înaintea summitului de la Paris, care are loc luni.

„Aceste angajamente pot include utilizarea capacităților militare, sprijinul logistic și informațional, inițiative diplomatice, adoptarea de sancțiuni suplimentare”, se arată în proiectul de declarație, care trebuie aprobat de liderii „Coaliției de voință”, printre care președintele Nicușor Dan.

Proiectul de text subliniază modul în care discuțiile privind garanțiile de securitate au avansat în ultimele săptămâni, chiar dacă Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta astfel de aranjamente.

Până de curând, atenția s-a concentrat în mare parte pe promisiunile de ajutor militar pentru forțele ucrainene și pe posibile contribuții la o forță internațională de asigurare a securității.

Dar diplomații spun că atenția se îndreaptă acum către garanții juridice obligatorii pentru a veni în ajutorul Kievului în cazul unui alt atac al Moscovei.

Posibilitatea unei reacții militare va declanșa probabil dezbateri în multe țări europene, spun diplomații.

„Contăm pe sprijinul partenerilor noștri”

Kievul a avertizat în mod repetat că orice acord de pace necesită garanții credibile de securitate, care să descurajeze Rusia să atace din nou. De cealaltă parte, Moscova dorește ca orice acord de pace să împiedice Ucraina să încheie alianțe militare.

Președintele Volodimir Zelenski este prezent la reuniunea din capitala Franței, ca parte a eforturilor mai ample de a stabili o poziție comună a Ucrainei, Europei și Americii, care ar putea fi apoi prezentată Rusiei.

„Aceste discuții au scopul de a oferi mai multă protecție și putere Ucrainei. Contăm pe sprijinul partenerilor noștri și pe măsuri care să garanteze securitatea reală a poporului nostru”, a declarat Zelenski la sosirea sa în Franța.

Discuțiile pentru a pune capăt conflictului care durează de aproape patru ani s-au accelerat din noiembrie. Cu toate acestea, Moscova nu a dat încă semne că ar fi dispusă să facă concesii, după ce Kievul a insistat pentru modificarea propunerii SUA, care inițial susținea principalele cereri ale Rusiei.

„Un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului”

Un înalt oficial european și-a exprimat speranța că consolidarea garanțiilor coaliției va contribui, de asemenea, la consolidarea angajamentelor SUA, care au fost prezentate în linii mari în cadrul discuțiilor bilaterale cu Ucraina.

Proiectul de declarație pentru reuniunea de marți menționează, de asemenea, că aliații vor participa la un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului, mecanism condus de SUA.

„Va exista un sistem continuu și fiabil de monitorizare a încetării focului. Acesta va fi condus de SUA, cu participarea internațională, inclusiv contribuții din partea membrilor Coaliției de voință”, se arată în proiectul de declarație.

Proiectul de declarație prevede, de asemenea, asistență militară continuă și pe termen lung pentru Ucraina, precum și o forță multinațională pentru Ucraina.