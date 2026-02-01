DOCUMENT Avocata Adriana Georgescu, prinsă când lua mită promițând intervenții la lideri liberali, a ocupat o funcție în PNL Sector 1 în 2019 / Ce spune Sebastian Burduja, care a semnat atunci numirea ei

Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea mită 60.000 de euro de la un afacerist, între timp suspendată din PNL, a fost numită în 2019 secretar general adjunct al PNL Sector 1, conform unui document obținut de HotNews. Sebastian Burduja, care era președintele filialei atunci, a explicat, pentru HotNews, că aceasta a fost singura candidată pe post și era recomandată de conducerea națională a partidului. Liderul liberalilor era atunci Ludovic Orban.

Documentul consultat de HotNews datează din 24 septembrie 2019, la câteva luni după ce Sebastian Burduja preluase conducerea interimară a PNL Sector 1.

„La propunerea președintelui Sebastian BURDUJA, cu respectarea Statutului și Regulamentelor Partidului Național Liberal, se propune și desemnează ca secretar general adjunct – doamna Adriana Georgescu”, conform documentului.

„Prezenta decizie a fost votată și adoptată în Ședința BPS Sector 1 București din data de 24 septembrie 2019, în unanimitate (23 voturi PENTRU/0 voturi ÎMPOTRIVĂ/0 ABȚINERI)”, se mai precizează în document.

Documentul intrat în posesia HotNews, care este decizia de numire a Adrianei Georgescu în cadrul PNL Sector 1

Sebastian Burduja: „Doamna Georgescu nu era vizată de nicio suspiciune de fapte penale”

PNL Sector 1 era condus în 2019 de un președinte interimar, Sebastian Burduja. Contactat duminică de HotNews, Burduja a spus că numirea a fost făcută cu votul celorlalte persoane din conducerea PNL și că Georgescu a fost singura candidată.

„În urma fuziunii din 2019 dintre PACT, partidul pe care l-am fondat în 2016, și PNL, am fost numit președinte interimar al PNL Sector 1. Biroul interimar PNL Sector 1 a fost numit de conducerea centrală și a inclus 3 foști membri PACT din echipa mea și peste 20 de membri PNL Sector 1. Acum șase ani, doamna Adriana Georgescu și-a depus candidatura ca secretar general adjunct PNL S1, funcție fără drept de vot conform statutului și regulamentului PNL, și a fost votată în cadrul BPS PNL S1, în unanimitate, fiind la vremea respectivă recomandată de conducerea națională a PNL și de votul colegilor săi din PNL Sector 1”, a declarat Sebastian Burduja, pentru HotNews.

În momentul numirii acesteia în funcție, la conducerea națională a PNL se afla Ludovic Orban.

Burduja spune că Adriana Georgescu a ocupat funcția până în 2021, când a fost schimbată la propunerea lui și prin votul dat de conducerea filialei Sector 1.

„În mod evident, în 2019-2021, doamna Georgescu nu era vizată de nicio suspiciune de fapte penale, anchete etc. Sunt, totuși, patru ani de atunci”, a mai declarat Sebastian Burduja.

PNL Sector 1 a suspendat-o din partid

PNL a anunțat zilele trecute că Adriana Georgescu a fost suspendată din calitatea de membră a partidului. Filiala precizase și că aceasta nu ocupă nicio funcție de conducere în cadrul filialei.

În 2020, Georgescu a candidat din partea PNL pentru funcția de consilier local în Sectorul 1 din București.

Adriana Georgescu a avut funcții și în Ministerul Transporturilor

Libertatea a scris sâmbătă că Adriana Georgescu a fost angajată, în iulie 2022, consilieră a secretarului de stat Ion Popa, de la PNL. Decizia a fost semnată de ministrul Transporturilor de la acea vreme, Sorin Grindeanu.

Conform protocolului de guvernare de la acea vreme dintre PSD, PNL și UDMR fiecare partid numea membri în ministerele Guvernului. Așa se explică prezența liberalului Popa în ministerul condus de social-democratul Grindeanu.

HotNews l-a contactat pe Ion Popa pentru a-l întreba despre numirea Adrianei Georgescu în funcția de consilieră a sa și cât timp a rămas aceasta pe post, însă fostul secretar de stat nu a răspuns apelurilor redacției.

Înainte de a fi consiliera lui Popa, avocata Adriana Georgescu a ocupat mai multe funcții în Ministerul Transporturilor, scrie Club Feroviar.

Georgescu a fost director juridic la CNADNR, actuala CNAIR, în perioada 2007-2008. În perioada iunie – septembrie 2014, a fost consilierul personal al ministrului Ioan Rus (PSD). De asemenea, în noiembrie 2014, a fost numită director juridic al CFR SA.

Prinsă când primea o mită de 60.000 de de euro

Stenograme din dosarul în care avocata Adriana Georgescu a fost arestată arată modul în care avocata, prinsă în flagrant când primea o mită de 60.000 de de euro de la un afacerist, se lăuda că are legături la nivel înalt în conducerea țării.

Georgescu susținea că are acces direct la Nicușor Dan și Ilie Bolojan, invocând inclusiv deplasări la Cotroceni, conform Mediafax.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat, la finalul ședinței de Guvern, că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL, care se lăuda că are legături la nivel înalt în conducerea țării.

„Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocată Adriana Georgescu, nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa, nu a primit-o în audiență. La evenimentele publice, fie de partid, fie în calitate de premier, domnul prim-ministru face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru, sunt mii de astfel de fotografii realizate în diferite situații cu cei care doresc să se fotografieze cu premierul, ceea ce nu înseamnă sub nicio formă o relație directă, personală cu acele persoane”, a transmis Ioana Ene Dogioiu.

Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru.

Ambii sunt acuzați de trafic de influență, după ce au fost prinși în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenții în Justiție în favoarea unui om de afaceri care avea două dosare penale. Omul de afaceri este Jean Paul Tucan din Constanța.