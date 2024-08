Două avioane rusești de vânătoare Suhoi Su-30, interceptate de aviația NATO

Forțele aeriene germane și cele suedeze au ridicat de la sol sâmbătă mai multe avioane NATO, după ce două avioane rusești de război au fost detectate îndreptându-se spre spațiul aerian al Letoniei, deasupra Mării Baltice, scriu Bild și The Kyiv Independent.

Forțele aeriene germane au precizat că avioanele din cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în Marea Baltică au identificat două avioane rusești de luptă Su-30.

Piloții ruși „s-au comportat necooperant, dar nu agresiv”, au mai transmis Forțele Aeriene Germane.

Gemeinsam mit #Nato-Partner #Schweden stiegen heute zwei deutsche #Eurofighter der Nato-Mission #VAPB zu einem Alpha Scramble auf. Zwei russische SU-30 wurde identifiziert. Die Piloten der Su verhielten sich unkooperativ aber nicht aggressiv . #QRA Together we are strong pic.twitter.com/wAukFkelxg