Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență”, cere Ankara Ucrainei și Rusiei

O dronă a fost găsită prăbușită vineri în nord-vestul Turciei, a relatat presa locală, la patru zile după ce a fost doborâtă o dronă care intrase în spațiul aerian turc, transmit AFP și Agerpres.

Potrivit mai multor mass-media, drona a fost găsită în câmp deschis, în apropierea orașului Izmit, la vest de Istanbul și la circa 30 de kilometri de coasta Mării Negre de pe partea opusă Ucrainei și peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Mai mulți experți au declarat, pe baza imaginilor, că pare să fie o dronă militară rusească de tipul Orlan 10. Aceasta este o dronă de recunoaștere, nu una de atac.

O altă dronă scăpată de sub control, care a venit tot dinspre Marea Neagră, a fost doborâtă luni în spațiul aerian al Turciei, dar autoritățile turce nu au oferit detalii despre dronă sau despre locul unde a fost interceptată.

Ministerul turc al Apărării a transmis joi că a cerut Ucrainei și Rusiei să „dea dovadă de mai multă prudență” în utilizarea dronelor în războiul lor aflat în desfășurare.

Drone rusești au pătruns adesea în spațiul aerian al unor țări vecine Ucrainei în timpul unor atacuri aeriene asupra acesteia.

Rusia susține că astfel de incidente survin după ce sistemele de război electronic ucrainene deviază dronele de la traiectoria către țintele prestabilite.