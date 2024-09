Dunărea crește, Ungaria se baricadează. Avertismente sumbre de la Viktor Orban și primarul Budapestei

Cele mai grave inundații care au lovit Europa Centrală în ultimele două decenii au devastat zone întregi din România până în Polonia, împrăștiind noroi și moloz în orașe, distrugând poduri, scufundând mașini și lăsând în urmă morți și răniți. Iar problemele ar putea continua în următoarele zile, scrie Reuters.

Ungaria a folosit armata pentru a consolida digurile de protecție de-a lungul Dunării, iar mii de voluntari au venit în ajutor, construind baricade din saci cu nisip pentru a proteja zeci de localități riverane.

Autoritățile au deschis un baraj în nord-vestul țării pentru a canaliza apa din râul Lajta într-un rezervor de urgență, în încercarea de a proteja orașul Mosonmagyarovar. De asemenea, apa a fost lăsată să curgă pe terenuri agricole.

Măsuri de protecție împotriva inundațiilor au fost luate de-a lungul a 540 de kilometri de râuri din țară, cu o alertă de gradul trei de-a lungul a 200 de kilometri.

Due to heavy rains and #floods, the situation is critical all across Central Europe. According to the latest forecasts, the crucial period for #Hungary will begin tomorrow, so flood protection is going full steam ahead. We will do it! pic.twitter.com/F1JiWwP1fr