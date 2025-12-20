E ceaţă densă în mare parte din țară, iar vizibilitatea în trafic este redusă. Avertismentele Poliției

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că sâmbătă seară se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. În plus, fenomenul poate favoriza apariţia poleiului.

Poliţia recomandă conducătorilor auto să-şi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor şi a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanţă mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi.

„Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii. Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, transmite Poliţia Română.

Meteorologii au emis avertizări nowcasting cod galben de ceaţă valabile în următoarele ore pe raza a nouă judeţe din Transilvania şi Muntenia. Sunt vizate localităţi din judeţele Cluj, Alba, Covasna, Brăila, Ialomiţa, Prahova, Buzău, Călăraşi şi Dâmboviţa, unde se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

