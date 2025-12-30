Emiratele Arabe Unite fac un pas major pentru reducerea tensiunilor din Golf și își retrag trupele din conflictul care durează de peste un deceniu

Emiratele Arabe Unite au declarat marți că își retrag forțele rămase în Yemen, o nouă evoluție pentru războiul civil izbucnit în 2014 care vine după o escaladare fără precedent a tensiunilor cu Arabia Saudită, transmite agenția Reuters.

Cu câteva ore înainte de anunțul făcut de Abu Dhabi, forțele coaliției conduse de Arabia Saudită au atacat portul Mukalla din sudul Yemenului. Lovitura aeriană asupra a ceea ce Riadul a spus că era un transport de arme legat de Emiratele Arabe Unite a reprezentat cea mai semnificativă escaladare de până acum într-o ruptură tot mai amplă între cele două monarhii din Golf.

Odată considerate stâlpii gemeni ai securității regionale, aceste două țări din zona Golfului Persic și-au văzut interesele distanțându-se tot mai mult pe o serie largă de probleme, de la cote de petrol la influență geopolitică.

Ministerul apărării de la Abu Dhabi a declarat că a încheiat „voluntar” misiunea unităților sale de luptă împotriva terorismului din Yemen, singurele forțe încă prezente acolo după ce Emiratele Arabe Unite și-au „încheiat” prezența militară în 2019.

Ministerul a susținut că misiunea rămasă era limitată la „personal specializat ca parte a eforturilor de combatere a terorismului, în coordonare cu parteneri internaționali relevanți”.

Acesta a adăugat într-un comunicat că „evoluțiile recente” au determinat o „evaluare cuprinzătoare” care a dus la decizie.

Falie tot mai mare între Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită

Arabia Saudită a acuzat vecina sa că pune presiune asupra Consiliului de Tranziție Sudic (STC), o facțiune separatistă din Yemen, pentru a avansa spre granițele sale și a declarat că securitatea sa națională este o „linie roșie”.

Acesta a fost cel mai puternic limbaj folosit de Riad până acum în disputa dintre vecini, care colaboraseră odinioară într-o coaliție împotriva rebelilor houthi aliați Iranului, dar ale căror interese acolo au început să fie tot mai distante.

Reuters comentează că retragerea puținelor forțe pe care Emiratele le menținuseră în Yemen ar putea calma tensiunile pentru moment. Dar adevărata problemă este dacă guvernul de la Abu Dhabi va continua să sprijine STC.

Riad, la rândul său, a continuat, prin coaliția pe care o conduce, să susțină guvernul yemenit recunoscut internațional, iar cabinetul a declarat că speră ca Emiratele să încheie orice ajutor militar sau financiar acordat STC.

Coaliția a bombardat ceea ce a spus că era un doc folosit pentru a furniza sprijin militar străin separatiștilor. Rashad al-Alimi, șeful consiliului prezidențial yemenit susținut de Arabia Saudită, a acordat forțelor Emiratelor 24 de ore pentru a părăsi țara.

Guvernul de la Abu Dhabi a declarat că a fost surprins de lovitura aeriană și că transporturile în cauză nu conțineau arme și erau destinate forțelor sale. Totuși, a precizat că caută o soluție „care să prevină escaladarea, bazată pe fapte demonstrate și coordonarea existentă”.

Într-un discurs televizat, Alimi a spus că a fost „confirmat definitiv că Emiratele Arabe Unite au pus presiune și au direcționat STC să submineze și să se răzvrătească împotriva autorității statului prin escaladare militară”, conform agenției de stat yemenite.

Arabia Saudită și EAU sunt ambele actori importanți în grupul exportatorilor de petrol OPEC, iar orice neînțelegeri între ele ar putea afecta consensul asupra producției de petrol.

Reprezentanți ai acestora și a altor șase state membre OPEC+ se vor reuni duminică într-o videoconferință online, iar delegații OPEC+ au declarat că vor prelungi politica de menținere neschimbată a producției și pentru primul trimestru al anului viitor.

Emiratele Arabe Unite aveau trupe în Yemen de un deceniu

Emiratele Arabe Unite au fost membre ale coaliției conduse de Arabia Saudită care luptă împotriva mișcării houthi din 2015. În 2019 a început să își retragă trupele, dar a rămas angajată față de guvernul yemenit susținut de Arabia Saudită.

STC a decis ulterior să caute autoguvernare în sud și, în această lună, a lansat o ofensivă împotriva trupelor yemenite sprijinite de Arabia Saudită.

Avansul a rupt ani de impas, STC sfidând avertismentele saudite pentru a revendica control larg asupra sudului țării, inclusiv asupra importantei provincii Hadramout.

Lovitura aeriană de marți a urmat sosirii, în weekend, a două nave din portul Fujairah din Emirate, sâmbătă și duminică, fără autorizația coaliției, potrivit acesteia.

Agenția de stat saudită a publicat o înregistrare video în care apărea o navă identificată drept „Greenland”, de pe care, potrivit sursei, au fost descărcate arme și vehicule de luptă. Proprietarul și operatorul înregistrat al Greenland, o navă carg, este Salem Al Makrani Cargo Company, cu sediul în Dubai și o filială din Fujairah.