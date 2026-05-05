Emmanuel Macron a cântat un celebru cântec francez în timpul unui dineu de stat la Erevan

Preşedintele francez Emmanuel Macron a interpretat „La Bohème”, celebrul cântec al lui Charles Aznavour, în fața demnitarilor aflați la un dineu oficial organizat luni la Erevan, după summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), transmite The Telegraph.

Într-un videoclip publicat de directoarea France Info, Agnès Vahramian, Macron apare cu microfonul în mână, aşezat la dreapta unui pianist.

Președintele francez a fost acompaniat de o tobă la care se află chiar premierul armean Nikol Paşinian.

May 4, 2026

Au interpretat „La Bohème”, cântecul din 1965 de Charles Aznavour, unul dintre cei mai faimoși cântăreți ai Franței. Versurile sunt despre artiști care își amintesc cu drag de zilele în care au trăit în sărăcie în perioada boemă din cartierul parizian Montmartre.

Prestația muzicală a lui Macron în Armenia nu este o premieră. În martie, a cântat La Marseillaise, imnul național francez, la bordul portavionului nuclear FS Charles de Gaulle, după ce Marina Franceză a fost trimisă în Orientul Mijlociu pentru a patrula Strâmtoarea Hormuz.

Alegerea piesei „La Bohème” are o semnificație atât pentru Franța, cât și pentru Armenia – Aznavour s-a născut la Paris din părinți armeni care au emigrat în Franţa la începutul anilor 1920.