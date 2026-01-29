Estonia vrea „lacăt” pe spațiul Schengen pentru combatanții ruși. Propunerea a ajuns pe masa liderilor UE

Guvernul de la Tallinn a solicitat oficial Uniunii Europene activarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) pentru a bloca accesul a peste 1,5 milioane de ruși care au luptat în Ucraina, potrivit Reuters și serviciului public estonian ERR News.

Propunerea a fost prezentată oficial de ministrul de externe, Margus Tsahkna, pe 20 ianuarie 2026, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles. Acesta a avertizat că foștii combatanți, mulți recrutați din rândul deținuților, reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității regionale.

„Vă puteți imagina ce vor face aceste sute de mii de foști combatanți și criminali care vor veni aici. Vor face multe lucruri rele”, a declarat Tsahkna, citat de ERR News. Planul Estoniei este să blocheze accesul celor de pe lista sa națională — care include deja primele 261 de persoane identificate — în toate țările din spațiul de liberă circulație.

Declarațiile oficialului eston au revenit în atenția presei după ce serviciile secrete europene au avertizat că Rusia pregătește acțiuni de sabotaj pe continent. Tsahkna a subliniat că măsura este crucială pentru a preveni activități de destabilizare și crimă organizată, având în vedere gradul de radicalizare al celor care s-au întors de pe frontul ucrainean.

În sprijinul acestei inițiative, Estonia solicită celorlalte 28 de state membre Schengen să preia aceste date pentru a asigura o protecție unitară, scrie Agerpres. „Oamenii aceștia sunt criminali, nu turiști”, a punctat Tsahkna, făcând referire la faptul că mulți au fost eliberați din închisori rusești special pentru a fi trimiși în zonele de conflict.

Estonia nu este singură în acest demers. Statele din Grupul NB8 (nordice și baltice) au cerut anterior o abordare mai strictă a vizelor pentru militarii ruși, însă propunerea actuală de a utiliza sistemul SIS pentru interdicții permanente este cea mai agresivă formă de restricție de până acum.

„Trebuie să ne asigurăm că baza de date SIS devine un instrument proactiv de securitate, nu doar unul reactiv”, a explicat oficialul eston. Tallinnul colaborează în prezent cu serviciile de informații partenere și cu autoritățile ucrainene pentru a verifica identitățile celor care au activat în zonele de conflict.