Europa se confruntă cu incendii de amploare pe fondul unui nou val de caniculă cu temperaturi de peste 40 de grade

Cea mai afectată țară europeană este Grecia unde doar în ultima zi au izbucnit 152 de noi incendii și mii de persoane au fost evacuate. Cel puțin trei persoane au murit în incendii care au izbucnit în Spania, Albania și Turcia, în timp ce alte zeci de persoane, inclusiv pompieri, au fost spitalizați din cauza arsurilor sau inhalării de fum, relatează BBC.

Incendiile au loc într-o perioadă în care sudul Europei se confruntă cu un val de caniculă cu temperaturi care au depășit 40 de grade. Au fost atinse noi recorduri de temperatură în state precum Franța sau Slovenia.

În Grecia, mii de oameni au fost evacuați din insulele turistice Chios și Zakynthos. În vestul Peloponezului, flăcările au cuprins orașul Patras în cursul nopții și a distrus case, afaceri și vehicule.

Pe insula Zante, trei fronturi de incendiu separate, care se întind pe mai mult de 15 kilometri. Pompierii nu au reușit încă să aducă incendiile sub control. Au fost raportate pagube la case, facilități turistice și terenuri agricole.

Cel puțin 13 pompieri au fost tratați pentru arsuri și alte leziuni, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al pompierilor, Vassilis Vathrakogiannis, avertizând că situația ar putea deveni și mai dificilă în zilele următoare.

„Astăzi (n.r. miercuri) va fi o altă zi foarte dificilă, deoarece riscul de incendii în majoritatea regiunilor țării va fi foarte ridicat”, a spus Vathrakogiannis.

Bărci de salvare au evacuat turiștii blocați de flăcările care avansează pe insula Chios, iar autoritățile au solicitat avioane de stingere a incendiilor din alte țări ale Uniunii Europene.

Incendiu în regiunea Mersin din Turcia Foto:Murat Pancar / AFP / Profimedia

„Ne confruntăm cu un risc extrem de incendii forestiere”

În Spania, peste 4.000 de persoane au fost evacuate în cursul nopții în provincia León, din nord-vestul țării. Un pompier voluntar a murit în aceeași zonă.

Un angajat al unui centru ecvestru a murit, de asemenea, după ce a suferit arsuri grave în Tres Cantos, lângă Madrid, unde vânturile de peste 70 km/h au împins flăcările în apropierea locuințelor, forțând sute de persoane să fugă.

„Ne confruntăm cu un risc extrem de incendii forestiere. Vă rugăm să fiți foarte precauți”, a declarat prim-ministrul Pedro Sanchez.

Ministrul francez al Sănătății, Catherine Vautrin, a declarat că spitalele sunt pregătite pentru consecințele celei de-a doua valuri de căldură din țară în doar câteva săptămâni.

În Muntenegru, un soldat a murit și altul a fost grav rănit când cisterna lor cu apă s-a răsturnat în timp ce luptau cu flăcările pe dealurile din nordul capitalei, Podgorica.

În Portugalia, pompierii au luptat cu trei incendii mari, inclusiv un incendiu de proporții în Trancoso, în centrul țării.

Turcia a reușit să stingă mai multe incendii majore, inclusiv în Canakkale și Izmir, după ce sute de persoane au fost evacuate și strâmtoarea Dardanele și aeroportul din Canakkale au fost închise.