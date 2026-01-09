„Evitați orice călătorie”. Ministerul de Externe, mesaj pentru români în contextul protestelor din Iran

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, în contextul protestelor din Iran, că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 – „Evitați orice călătorie”. Autoritățile le transmit românilor care se află în Iran să nu participe la demonstrații și să evite locurile aglomerate. Românii care sunt în Iran sunt sfătuiți să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, conform News.ro.

„În contextul continuării demonstraţiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteşte că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9-EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian”, a transmis MAE.

Instituția spune că „recomandarea fermă” pentru cetățeni este „de a evita orice călătorie în Republica Islamică Iran, din cauza situaţiei de securitate. Aceste elemente au fost semnalate deja prin intermediul atenţionării de călătorie emise de MAE la 30 decembrie 2025”, precizează instituţia.

Românii care se află deja în Iran sunt sfătuiți să evite participarea la demonstrații, să nu stea în locuri aglomerate și să „evalueze cu responsabilitate necesitatea rămânerii în această ţară”.

MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români care se află în Republica Islamică Iran să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgenţă al misiunii: +98 21 77647570. În prezent, numărul de telefon funcţionează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la Internet.

În eventualitatea în care cetăţenii români întâmpină dificultăţi în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceştia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Iranul se află de 24 de ore fără internet

Întreruperea accesului la internet pe care au dispus-o autoritățile iraniene în contextul protestelor masive din țară durează deja de 24 de ore, a anunțat organizația neguvernamentală Netblocks, vineri, potrivit AFP și Reuters.

„Au trecut 24 de ore de când Iranul a implementat o închidere a internetului la nivel național, conectivitatea stagnând la 1% din nivelurile obișnuite”, a declarat organizația într-o postare pe platforma X.

Organizațiile care militează pentru drepturile omului au documentat zeci de cazuri de protestatari care au murit în aproape două săptămâni, iar televiziunea iraniană de stat a difuzat ciocniri și incendii. Agenția semi-oficială de știri Tasnim a scris că în cursul nopții au fost uciși mai mulți ofițeri de poliție.