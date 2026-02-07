Fiul rapperului Lil Jon, găsit mort într-un iaz după ce fusese dat dispărut. Artistul câștigător de Grammy: „Suntem devastați”

Tânărul de 27 de ani, cunoscut sub numele de DJ Young Slade, a fost găsit vineri într-un iaz din Milton, Georgia, după ce fusese dat dispărut pe 4 februarie. Artistul Lil Jon s-a declarat „devastat”, în timp ce poliția locală a precizat că, momentan, nu există suspiciuni de crimă, potrivit BBC.

Nathan Smith, fiul rapperului Lil Jon și un producător muzical apreciat, a dispărut marți dimineața după ce a plecat de acasă fără telefonul mobil. Autoritățile au descris circumstanțele plecării sale drept „neobișnuite”, declanșând o amplă operațiune de căutare.

Eforturile echipelor de intervenție s-au încheiat tragic vineri, când poliția din Milton a descoperit un trup neînsuflețit, despre care se crede că este al lui Smith, într-un iaz din apropierea locuinței sale. În prezent, Biroul Medicului Legist din Fulton County efectuează procedurile necesare pentru confirmarea oficială a identității și stabilirea cauzei decesului.

„Pe baza anchetei efectuate până în prezent, nu există indicii care să sugereze o crimă”, a declarat poliția locală, precizând că investigațiile vor continua pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului.

Lil Jon, artistul câștigător al premiului Grammy și cunoscut pentru hituri globale precum Yeah! și Turn Down For What, a mărturisit pentru BBC News că atât el, cât și mama lui Nathan, Nicole Smith, sunt „devastați” de pierderea suferită.

„Nathan era cel mai bun om pe care l-ai putea întâlni vreodată. Era extrem de grijuliu, atent, politicos, pasionat și cald. L-am iubit pe Nathan din toată inima și suntem incredibil de mândri de el. Era iubit și apreciat, iar în ultimele momente petrecute împreună ne-a mângâiat gândul că i-am exprimat acest sentiment”, a transmis artistul.

Autoritățile au fost alertate marți dimineață, după ce tânărul de 27 de ani a părăsit locuința în „circumstanțe neobișnuite”. Într-un prim afiș de căutare publicat de poliție, se specifica faptul că Smith plecase pe jos și că „ar putea fi dezorientat și are nevoie de ajutor”, fapt ce a sporit îngrijorarea familiei și a prietenilor pentru siguranța sa.

Iazul în care a fost descoperit cadavrul vineri dimineață se află în Milton, o localitate situată la aproximativ 48 km nord de Atlanta, orașul unde tatăl său, Lil Jon, și-a pus bazele carierei muzicale.