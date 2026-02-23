Fiul regizorului Rob Reiner a pledat nevinovat la acuzația că și-a ucis părinții. Pedeapsa pe care o riscă la finalul procesului

Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat luni, într-un tribunal din Los Angeles, în procesul în care este acuzat de asasinarea părinţilor săi, informează AFP, preluată de Agerpres. Nick Reiner este acuzat de asasinat, pentru o dublă crimă care a bulversat Hollywoodul în decembrie 2025.

Cadavrul tatălui său, un cineast de renume, care a regizat filme precum „When Harry Met Sally” şi „A Few Good Men”, şi cel al mamei sale, Michele Singer Reiner, au fost găsite pe 14 decembrie în vila lor situată în cartierul de lux Brentwood din Los Angeles. Regizorul, în vârstă de 78 de ani, şi soţia lui, în vârstă de 70 de ani, au fost ucişi prin înjunghiere.

Sănătatea mintală a fiului lor cel mic, care are antecedente de toxicomanie şi care a fost diagnosticat cu schizofrenie în urmă cu mai mulţi ani, se vor afla probabil în centrul acestui proces. El riscă închisoarea pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată, sau chiar pedeapsa cu moartea, întrucât aceasta nu a fost abolită încă în mod oficial în California. Acest stat american, condus de reprezentanţi ai Partidului Democrat, a instituit un moratoriu asupra execuţiilor capitale abia din 2019.

În acest stadiu al procesului, este un fapt obişnuit ca inculpatul să pledeze nevinovat, indiferent de strategia ulterioară a avocaţilor apărării. Nick Reiner nu a obţinut eliberarea pe cauţiune şi va rămâne în detenţie înainte să compară din nou în faţa tribunalului, pe 29 aprilie.

Un avocat a renunțat să-l mai reprezinte

Această audiere trebuia să aibă loc în ianuarie, însă a fost amânată deoarece avocatul său, Alan Jackson, a renunţat să îl mai reprezinte. Decizia sa a fost motivată de „circumstanţe independente de voinţa noastră”, a explicat atunci avocatul american, renumit la Hollywood după ce i-a apărat în instanţă pe Harvey Weinstein şi Kevin Spacey.

Avocatul a precizat totuşi că îi este interzis „din punct de vedere legal şi etic” să explice retragerea lui din acest proces. Însă el a ţinut să îşi facă cunoscută analiza asupra dosarului şi a dat asigurări că „Nick Reiner nu este vinovat de crimă”. În locul lui, tribunalul a desemnat un avocat din oficiu pentru a-l reprezenta pe acuzat.

Nick Reiner trăia într-o dependinţă construită pe proprietatea părinţilor săi. Cu o zi înaintea dublei crime, el ar fi perturbat o petrecere organizată de umoristul şi prezentatorul TV Conan O’Brien, unde era invitat alături de părinţii lui, potrivit presei americane. Fiul şi tatăl s-ar fi certat atunci violent, conform aceloraşi surse.

Potrivit confidenţelor făcute de o sursă din anturajul familiei pentru cotidianul The New York Times, soţii Reiner ar fi trebuit să ia prânzul cu fostul preşedinte Barack Obama şi cu soţia acestuia, Michelle Obama, în ziua tragediei şi se pare că îşi programaseră totodată o sesiune de masaj în acea zi.

Un maseur s-a deplasat la reşedinţa lor şi, întrucât nu a primit niciun răspuns când a sunat la uşă, a contactat-o pe fiica cuplului, Romy Reiner, potrivit aceluiaşi cotidian american. Ea este persoana care a descoperit cadavrul tatălui său, înainte ca echipajul de ambulanţă să îl găsească şi pe cel al mamei sale. Poliţia americană l-a arestat pe Nick Reiner la mai mulţi kilometri de locul crimei, puţin mai târziu, în aceeaşi noapte.