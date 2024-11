Fostul astronaut Buzz Aldrin a anunțat pe cine sprijină „din toată inima” la alegerile prezidențiale din SUA

Fostul astronaut Buzz Aldrin, unul dintre cei doi oameni care au pus piciorul pe Lună în timpul primei aselenizări din 1969, a anunțat că îl susţine pe Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA, afirmând că a fost „entuziasmat” de interesul miliardarului pe când era preşedinte faţă de explorarea spaţiului, relatează Politico și The Hill, citate de News.ro.

Buzz Aldrin pledează în favoarea lui Donald Trump într-un mesaj amplu distribuit pe „X”, platforma social media deținută de Elom Musk, la rândul său un susţinător deschis al lui Trump.

„Acum o jumătate de secol am avut onoarea să-mi servesc ţara în cadrul eforturilor de trimitere a unei fiinţe omeneşti pe Lună”, a scris Aldrin miercuri pe „X”.

„Mi-am consacrat viaţa continuării unei prezenţe omeneşti de durată în spaţiu (…). De-a lungul timpului, am văzut abordarea Guvernului nostru fluctuând în domeniul spaţiului. Însă în prima administraţie a lui Donald Trump, am fost impresionat să văd cum explorarea spaţială umană a redevenit un subiect de importanţă înaltă”, și-a explicat acesta poziția.

A half-Century ago, it was an honor to serve my country in the effort to put a human being on the Moon. I am proud of what we accomplished then and I have dedicated my life to the pursuit of an enduring human presence in space – it is a calling that runs…