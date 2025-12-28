FOTO Adăposturile improvizate din Fâşia Gaza, inundate din nou de ploi puternice

Ploile abundente și furtunile puternice au avariat adăposturile din zona de coastă a orașului Khan Yunis, în sudul Fâșiei Gaza. Foto: Abdallah F.S. Alattar / Anadolu / AA / Abaca Press / Profimedia

„Totul a fost inundat”, deplânge Jamil al-Charafi, unul dintre sutele de mii de palestinieni strămutați din Fâşia Gaza, care s-au trezit duminică neajutoraţi, după o noapte de ploi în acest teritoriu palestinian devastat de război, relatează AFP, conform News.ro.

„Ne-am pierdut păturile, toată hrana este plină de apă”, declară AFP un bărbat în vârstă de 47 de ani, tatăl al şase copii, în regiunea de coastă Mawassi (sud), unde a fost relocat, în apropiere de Khan Yunis. „Copiii mei tremură de frig şi frică”.

Imagini filmate de AFP duminică în oraşul Gaza surprind corturi instalate către mare, bătute de un vânt şi locuitori care încercau să conslideze ancorările pentru a evita ca adăposturile să le fie luate pe sus de vânt.

În mijlocul acestor tabere ridicate în pripă, cu prelate distribuite de către organizaţii umanitare, sunt bălţi de apă pe poteci noroiase.

Palestinieni trăiesc în corturi improvizate, în condiții dificile. Foto: Hassan Jedi / Anadolu / AA / Abaca Press / Profimedia

Cu o lopată spartă, o femeie încerca să ridice o movilă, pentru a împiedica apa să intre în cortul în care locuieşte.

La Deir al-Balah, Oum Mouin şi cei patru copii ai săi au fost treziţi în timpul nopţii de potop. „Apa era pe cale să inunde cortul”, declară această palestiniană în vârstă de 34 de ani, care spune că n-are „niciun loc în care să se ducă”.

Alta cere locuinţe de prefabricate care să protejeze familiile. „Să trăieşti într-un cort înseamnă să morri de frig, de ploi şi căldură vara”, deplânge Oum Rami.

Un armistiţiu precar este în vigoare din octombrie în Fâşia Gaza, după doi ani de război sângers între armata israeliană şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

Însă o criză umanitară afectează puternic Fâşia Gaza şi cei 2,2 milioane de locuitori ai enclavei.

Aproape 80% dintre clădirile care existau în Fâşia Gaza au fost avariate sau distruse în război, potrivit unor date ONU.

„Obosiți de această viață”

Aproximativ 1,5 milioane de locuitori ai enclavei şi-au „pierdut casa”, declară AFP, la Gaza, directorul Reţelei ONG-urilor Palestiniene, Amjad Al-Chawa.

Dintre cele peste 300.000 de corturi cerute pentru a adăposti deplasaţi, „am primit doar 60.000”, precizează el, denunţând restricţii israeliene impuse trimiterii de ajutor umanitar.

COGAT, organismul din cadrul Ministerului israelian al Apărării însărcinat cu Afaceri Civile palestiniene, a anunţat recent că în Fâşia Gaza au sosit 310.000 de corturi şi prelate şi 1.800 de camioane care transportă „cuverturi calde şi haine”.

El a evocat duminică intrarea în Fâşia Gaza – în decurs de o săptămână – a 4.200 de camioane încărcate cu ajutorare umanitare.

Ajutorul autorizat să intre nu se ridică „la nivelul aşteptărilor”, a deplâns duminică pe X directorul agenţiei ONU însărcinată cu refugiaţi palestinieni (UNRWA) Philippe Lazzarini.

„O iarnă brutală se adaugă celor peste doi ani de suferinţă. Populaţia din Fâşia Gaza supravieţuieşte în corturi inundate, în mijlocul ruinelor”, avertizează el.

Imagine cu corturi improvizate în care sunt adăpostiți palestinieni strămutați din tabăra de refugiați Nuseirat. Foto: Hassan Jedi / Anadolu / AFP / Profimedia

La jumătatea lui decembrie, Fâşia Gaza a fost afectată de un episod de ploi puternice şi de frig, în timpul furtunii Byron.

Aceste intemperii s-au soldat cu 19 morţi – în urma surpării unor clădiri în ruină sau din cauza frigului – potrivit Apărării Civile, un organism de salvare în subordinea Hamas.

Un surfer palestinian își poartă placa de surf spre mare, de-a lungul țărmului din orașul Gaza, duminică, 28 decembrie 2025. Foto: Jehad Alshrafi / AP / Profimedia

Biroul ONU de Coordonare a Afacerilor Umanitare (OCHA) anunţa la 18 decembrie că cel puţin 235.000 de persoane au fost afectate.

OCHA raporta surparea a 17 clădiri – în afară de 42.000 de corturi sau adăposturi imrovizate avariate total sau parţial.

Un deplasat în regiunea Nuseirat (centru), Mohamed al-Souweirki, în vârstă de 39 de ani, se declară sătul de această serie de intemperii.

„Vântul ne-a smuls o parte din cort”, declară el. „Suntem în stradă şi ne temem că vremea va continua aşa, nu mai putem, suntem obosiţi de această viaţă”.

Apărarea Civilă a avertizat cu privire la iminenţa unei „noi depresiuni”, prevăzută în orele următoare, cu „ploi puternice şi vânturi violente”, care urmează să dureze până luni seara.