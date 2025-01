FOTO Demisie la The Washington Post, după ce ziarul a respins o caricatură cu patronul Jeff Bezos în genunchi în fața lui Trump, oferindu-i un sac de bani

Caricaturista Ann Telnaes a publicaţiei americane The Washington Post (WP) a demisionat de la acest ziar după ce conducerea i-a respins o caricatură prin care sugera că patronul cotidianului, Jeff Bezos, încearcă „să obţină favoruri din partea lui Donald Trump”, scrie sâmbătă AFP.

Desenul, publicat vineri pe blogul lui Ann Telnaes, îl arată pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, împreună cu fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, cu preşedintele companiei de inteligenţă artificială OpenAI, Sam Altman, şi cu proprietarul publicaţiei Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, în genunchi în faţa unei statui ce-l reprezintă pe Trump. Cei patru întind către statuia lui Trump saci inscripţionați cu semnul dolarului, notează Agerpres.

La mijlocul lunii decembrie, compania Amazon a donat un milion de dolari organizaţiei care se ocupă de inaugurarea lui Donald Trump pe 20 ianuarie. De asemenea, Jeff Bezos a făcut recent o călătorie la Mar-a-Lago, reşedinţa din Florida a preşedintelui ales.

Caricaturistă la WP din 2008 şi câştigătoare a Premiului Pulitzer pentru caricaturi de presă, Ann Telnaes îşi motivează demisia într-un articol pe blogul ei prin faptul că niciodată până acum nu i s-a respins vreun desen pe motivul subiectului abordat.

