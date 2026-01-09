Franța este în pragul alegerilor anticipate: Guvernul riscă să cadă / Ce pregătește Emmanuel Macron

Premierul Franței, Sébastien Lecornu, i-a cerut ministrului de Interne să analizeze posibilitatea organizării unor alegeri legislative anticipate la datele alegerilor municipale din martie, potrivit unei surse din cadrul executivului citate de Le Monde. Premierul și președintele iau în calcul dizolvarea Adunării Naționale în cazul adoptării unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului.

Decizia premierului Lecornu vine în contextul în care două partide din Franța, „Rassemblement national” (RN) și „La France insoumise”(LFI) au depus, fiecare, câte o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Sébastien Lecornu i-a dat instrucțiuni ministrului de Interne, Laurent Nuñez, să pregătească organizarea unor eventuale alegeri legislative la datele alegerilor municipale, pe 15 și 22 martie.

Moțiunile de cenzură anunțate de opoziție vin în special ca reacție la adoptarea acordului cu Mercosur de către statele membre ale Uniunii Europene. Cele două moțiuni ar urma să fie dezbătute în Adunarea Națională între marți, 13 ianuarie, și miercuri, 14 ianuarie.

Emmanuel Macron ia în calcul să dizolve Adunarea Națională

Potrivit aceleiași surse citate de Le Monde, căderea guvernului ar fi urmată de o dizolvare a Adunării Naționale, camera inferioară a Parlamentului francez. Președintele și premierul au căzut de acord asupra acestui scenariu, dar decizia finală va fi luată de Emmanuel Macron, așa cum prevede Constituția.

„Franța are o poziție clară în privința Mercosur: vom vota împotrivă, fără surprize”, a scris premierul pe X vineri, acuzând formațiunile politice care au depus moțiunile de cenzură că „aleg în mod deliberat să afișeze dezacorduri politice interne” și că „slăbesc vocea Franței” pe plan extern.

Aceste moțiuni întârzie și mai mult discuțiile bugetare, „deja blocate de aceleași partide politice pe fondul unui calendar electoral”, a adăugat Lecornu.

În Franța bugetul de stat pentru 2026 nu a putut fi adoptat la timp, până la 31 decembrie. Parlamentul a adoptat astfel o lege specială pentru a compensa lipsa bugetului și pentru a asigura continuitatea activităților statului și ale administrațiilor.