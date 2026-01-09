Gara de Nord, schimbată radical. Cum va arăta FOTO

Gara de Nord, plan de modernizare / Sursă: CFR

CFR Infrastructură lansează o secțiune dedicată proiectului de modernizare a Gării de Nord din capitală.

Consilierii municipali ai capitalei au agreat în vară să încheie un protocol de asociere între Primăria Sectorului 1, Ministerul Transporturilor, Metrorex și CFR SA pentru regenerarea urbană a zonei Gării de Nord.

Gara de Nord, din capitală, va trece printr-o schimbare profundă, care vizează regenerarea urbană a zonei, dezvoltarea nodului intermodal și crearea de noi spații verzi.

