Gareth Southgate și-a dat demisia: Anglia, fără selecționer după încheierea Euro 2024

Gareth Southgate a renunțat la postul de selecționer al Angliei, după ce britancii au pierdut finala Euro 2024 contra Spaniei. Tehnicianul face un pas în spate după ce a stat pe banca tehnică a „leilor” preț de opt ani de zile.

Aspru criticat pentru jocul slab arătat de Anglia pe durata turneului final european din Germania, Southgate a cedat presiunii și și-a prezentat demisia din funcția de selecționer.

„A fost onoarea vieții mele să joc și să antrenez Anglia. A însemnat totul pentru mine și am dat tot am avut mai bun.

A venit timpul pentru o schimbare și pentru un nou capitol. Finala de duminică de la Berlin, împotriva Spaniei, a fost ultimul meu meci ca antrenor al Angliei”, a precizat Southgate.

În vârstă de 53 de ani, Gareth este cel mai de succes manager al Angliei în ceea ce privește constanța arătată de „lei” la turneele majore.

Anglia a disputat finala Euro 2020 (jucată în vara lui 2021 și pierdută la penaltiuri împotriva Italiei), a atins faza semifinalelor la Campionatul Mondial din 2018 (eliminată de Croația), sferturi la CM 2022 (învinsă de Franța în sferturi), iar la CE din acest an a jucat în ultimul act contra Spaniei (înfrângere cu 2-1).

Gareth Southgate's statement as he steps down as @England manager after eight years and 102 games 👏 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#BBCFootball pic.twitter.com/HygzdRSC5k