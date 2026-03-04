Gest de bunăvoință al lui Putin pentru Viktor Orban în timpul vizitei ministrului ungar de Externe

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri eliberarea a doi prizonieri de război cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară, capturaţi de Moscova pe frontul din Ucraina, un nou semn al apropierii tot mai mari dintre Kremlin şi Budapesta, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Sunt cetăţeni cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară. Au fost recrutaţi cu forţa. Am decis să eliberez două persoane”, a declarat preşedintele rus.

El a făcut anunţul în timpul unei întâlniri la Moscova cu ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, în cadrul căreia s-a discutat şi despre furnizarea de petrol şi gaze ruseşti către Budapesta.

Mulţumindu-i lui Vladimir Putin pentru cele două eliberări, ministrul ungar a asigurat că „mulţi” combatanţi de etnie maghiară sunt forţaţi să lupte în armata ucraineană.

Soarta prizonierilor de război din minoritatea maghiară din Ucraina a fost abordată şi în ajun, în cursul convorbiri telefonice între liderul de la Kremlin şi premierul ungar Viktor Orban.

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a cerut miercuri la Moscova ca Rusia să nu crească prețul hidrocarburilor pentru Ungaria, deși cursul internațional al acestora a crescut puternic de la începutul loviturilor americano-israeliene împotriva Iranului.

Citește și Ungaria roagă Rusia să nu îi scumpească gazele și petrolul după ce prețurile au crescut rapid pe piețe

„Sunt aici pentru a obține garanții că, în ciuda schimbărilor de situație și a crizei energetice mondiale, Rusia va continua să livreze Ungariei cantitățile necesare de petrol și gaze la prețuri nemodificate”, a afirmat el.

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că întârzie reparațiile care ar permite reluarea livrărilor de țiței rusesc prin oleoductul Drujba, care traversează teritoriul ucrainean.