Guvernul Luca Niculescu, în linie dreaptă. Premierul desemnat depune azi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare / Ce urmează

Parlamentul urmează să stabilească calendarul pentru votul de învestitură. Întâi, miniștrii vor fi audiați, pe rând, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, apoi votul final se va da într-o ședință comună a Camerei Deputaților și a Senatul.

Surse politice au declarat pentru PSD că luni vor avea loc audierile miniștrilor, iar plenul reunit va da votul final marți.

Pe ce voturi se bazează guvernul

Matematic, guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit.

Pe rând, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” și-au arătat sprijinul. Astfel, pe hârtie, cabinetul are destule voturi pentru a fi învestit. Dacă aceste partide și grupuri vor vota și în plen guvernul, atunci se vor aduna 279 de voturi, peste pragul necesar pentru învestire.

Decretul de desemnare a lui Luca Niculescu a fost publicat pe 6 octombrie în Monitorul Oficial. Din acel moment a început să curgă termenul de 10 zile pentru depunerea listei miniștrilor și a programului de guvernare.

Cine face parte din cabinetul Luca Niculescu

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri seară oficial lista miniștrilor care vor face parte din Guvernul Luca Niculescu. PSD va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu.

Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Pe lângă PSD, în executiv se vor regăsi șase tehnocrați. Potrivit surselor politice care au vorbit cu HotNews, ei vor fi:

Pentru moment, nu a fost stabilit cine va prelua portofoliul de la Energie, dar ministerul va fi condus de un independent.

PSD intră la guvernare

PSD va intra în Guvernul Luca Niculescu, a decis conducerea partidului, într-o ședință de peste două ore. „Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcțional. Prelungirea crizei politice este calea sigură spre faliment național”, a motivat Sorin Grindeanu.

„Menținerea guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea și ultima parte funcțională din economie. Am vorbit de un impact suplimentar la buget de cel puțin 60 de miliarde de lei, adică aproximativ 3% din PIB și nu doar atât”, a motivat Sorin Grindeanu.

PNL, dispus să voteze, dar trece în opoziție

Grupurile parlamentare ale PNL, reunite miercuri în ședință, au decis să voteze Guvernul Luca Niculescu, dar partidul să treacă în opoziție, a anunțat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan. El a precizat că o decizie finală va fi luată de Biroul Politic Național al partidului.

Cu toate acestea, după publicarea listei de miniștri din PSD, europarlamentarul Siegfried Mureșan a avut o reacție critică. PNL nu va da un cec în alb niciunei propuneri de ministru din partea PSD care „a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după cutiile de pantofi” și va fi în „totală opoziție” față de social-democrați, a anunțat Siegfried Mureșan.

USR nu va vota guvernul

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat miercuri seară că va propune în Comitetul Politic al USR care se va reuni vineri ca parlamentarii formațiunii să voteze împotriva guvernului propus de Luca Niculescu, potrivit unei postări pe Facebook.

„USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”, a acuzat Dominic Fritz.

UDMR votează cabinetul Luca Niculescu

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți că parlamentarii formațiunii sale vor vota pentru învestirea guvernului pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu.

„Vom vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, a scris liderul UDMR, marți, pe Facebook.

Alte poziționări

AUR a respins posibilitatea de a vota guvernul Luca Niculescu și a cerut, în schimb, alegeri anticipate și suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Grupul minorităților naționale îl va susține pe premierul desemnat Luca Niculescu la votul de învestire din Parlament, conform anunțului făcut luni de liderul grupului, Varujan Pambuccian.

„Dacă depinde votul la Guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea”, a spus deputatul Victor Ponta, membru în grupul parlamentar „Uniți pentru România”.

Grupul PACE a spus, după consultări cu Luca Niculescu, că îl va susține, dar cu anumite condiții. În schimb, SOS România, al europarlamentarei Diana Șoșoacă, și-a afirmat opoziția.

Matematica parlamentară

Cum sunt împărțite voturile