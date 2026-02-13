Încă o lovitură dură pentru Realitatea Plus după decizia CNA de suspendare a emisiei: Sunt afectați sute de mii dintre fanii televiziunii

Contul de TikTok al Realitatea Plus a fost închis „definitiv”, la scurt timp după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul cu întreruperea emisiei pentru trei ore.

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților TikTok din România și îl vom publica atunci când îl vom avea

La ora publicării acestui articol, încercările de a accesa contul de TikTok al Realitatea Plus generează un mesaj de eroare:

Informațiile „cache” de pe internet arată că acest cont de pe rețeau de socializare avea aproape 650.000 de urmăritori.

Contul TikTok al Realitatea Plus este cel mai urmărit cont al unei televiziuni din România, a afirmat coordonatorului acestuia, Aurelian Săndulescu, potrivit realitatea.net.

Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu, a susținut pe contul său de Facebook că interzicerea contului și sancțiunea CNA reprezintă „pași spre dictatură”.

Ionela Arcanu, redactor‑șef Realitatea Plus, a susținut și ea că „este act de cenzură foarte grav” și că „nu a fost oferită nicio explicație”. „Ne vom adresa instituțiilor abilitate pentru a se reveni asupra acestei decizii“, a adăugat ea.

Postul TV va avea emisia suspendată trei ore joia viitoare

Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore joi, pe 19 februarie, în intervalul 18.00-21.00.

În acest interval, postul nu va putea difuza emisia obișnuită, ci textul sancțiunii.

Decizia CNA apare în urma a numeroase încălcări ale legislației audiovizuale care au avut loc în luna noiembrie 2025, timp de 10 zile, în perioada 1 – 21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, scrie PaginadeMedia. 10 emisiuni au fost cu probleme în acest interval

„Ceea ce se întmplă nu este jurnalism”, a declarat în timpul ședinței Mircea Toma, membru CNA. El a fost și cel care a propus sancţionarea televiziunii pentru lipsa de imparţialitate din emisiunile postului.

Decizia a fost votată de majoritatea membrilor, cu excepţia a doi membri, Georgică Severin şi Lucian Dindirică, propuși în Consiliu de PSD.