Italianul care a cumpărat ceasul lui John Lennon, evaluat la peste 4 milioane de dolari, l-a pierdut în justiție în fața lui Yoko Ono

Un ceas rar care a fost dăruit lui John Lennon de soţia sa, Yoko Ono, şi care a fost furat după moartea muzicianului nu aparţine unui italian care l-a achiziţionat de la o casă de licitaţii mulţi ani mai târziu, a dispus joi o instanţă elveţiană, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Ceasul Patek Philippe, cu o valoare estimată la 4 milioane de franci elveţieni (4,51 milioane de dolari), a fost un cadou oferit de artista japoneză Yoko Ono soţului său, fost membru al trupei The Beatles, la împlinirea vârstei de 40 de ani, în 1980, cu doar două luni înainte ca acesta să fie asasinat la New York.

Ceasul din aur de 18 carate poartă pe verso inscripţia „(Just Like) Starting Over Love Yoko 10-9-1980 N.Y.C”, inspirată de un cântec pe care cei doi l-au compus împreună, se arată în declaraţia instanţei.

Decizia comunicată joi presei de către tribunalul federal confirmă două hotărâri anterioare pronunţate de instanţele din Geneva în 2022 şi 2023. Aceasta încheie o bătălie juridică de ani de zile între Yoko Ono şi un cetăţean italian care trăieşte în China şi care a revendicat dreptul de proprietate asupra ceasului.

Switzerland’s top court rejected an appeal by a luxury watch collector looking to claim ownership of a Patek Philippe watch given to John Lennon by his wife Yoko Ono shortly before his assassination in 1980. https://t.co/Fuj3dG3NRP