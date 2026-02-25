Japonia își face scut antirachetă la 110 km de Taiwan: Rachete sol-aer ca replică la presiunile Beijingului

Vedere aeriană a insulei Yonaguni, cel mai vestic punct al Japoniei, situat la doar 110 km de Taiwan. Credit line: Kota Kiriyama / AP / Profimedia

Japonia va amplasa rachete sol-aer pe insula Yonaguni, aflată lângă Taiwan, până în martie 2031. Este primul calendar oficial stabilit de Ministerul Apărării de la Tokyo pentru această măsură anunțată inițial în 2022, pe fondul tensiunilor crescute cu China, potrivit BBC.

Măsura Japoniei vine în contextul în care China revendică Taiwanul și nu exclude utilizarea forței pentru „reunificare”. Insula Yonaguni, pe care vor fi amplasate rachetele, este situată la doar 110 kilometri de Taiwan, coastele acestuia fiind vizibile de pe insulă în zilele senine.

Orice conflict pentru Taiwan, susținut de Statele Unite, riscă să atragă rapid și alți aliați regionali, transformând disputa într-o confruntare directă între Washington și Beijing, notează BBC.

Tensiunile dintre Tokyo și Beijing sunt ridicate din noiembrie, când prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat că Japonia își va activa forța de autoapărare în cazul unui atac asupra Taiwanului.

Declarațiile sale au dus relațiile bilaterale la un punct critic. China a reacționat prin presiuni diverse: de la trimiterea navelor de război și blocarea exporturilor de metale rare, până la anularea concertelor și retragerea urșilor panda împrumutați Japoniei.

Pe fondul acestor tensiuni, ministrul apărării, Shinjiro Koizumi, a confirmat calendarul pentru rachetele din Yonaguni la doar o zi după ce China a impus restricții la export pentru 20 de companii japoneze, invocând motive de securitate națională.

Unitatea de pe insulă va fi echipată cu rachete sol-aer cu rază medie de acțiune, capabile să intercepteze aeronave și proiectile inamice, a anunțat oficialul japonez. În plus, Japonia va activa pe Yonaguni o unitate de război electronic în anul fiscal 2026, cu rolul de a perturba comunicațiile și radarele adversarului.

Deși planul actual vizează finalizarea procesului până în martie 2031, ministrul apărării nipon a precizat că termenul se poate modifica în funcție de progresul lucrărilor de infrastructură de pe insulă.

Până în prezent, Beijingul nu a oferit o reacție oficială la noul calendar. Totuși, la vizita anterioară a lui Koizumi pe insulă din noiembrie, China a acuzat Japonia că încearcă să „creeze tensiuni regionale și să provoace confruntări militare”.

Ca răspuns la acea vizită, Beijingul a trimis drone în apropierea insulei Yonaguni, forțând Japonia să ridice avioane de vânătoare de la sol.

Transformarea insulei Yonaguni dintr-un avanpost cu doar 160 de militari într-o bază de rachete marchează o politică externă mult mai fermă a Tokyo-ului. Această evoluție indică noua linie de front a Japoniei și resursele pe care este dispusă să le aloce pentru a o apăra.