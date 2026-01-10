JD Vance e de acord că imaginile „hiperpornografice” făcute de AI de pe platforma lui Elon Musk sunt „complet inacceptabile”, spune vicepremierul britanic

Vicepremierul britanic David Lammy a declarat pentru The Guardian că vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a fost de acord ca este „complet inacceptabil” pentru platforme ca X să permită răspândirea de imagini „hiperpornografice” cu femei și copii generate de inteligența artificială (AI).

Oficialul britanic a spus că vicepreședintele american și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care este folosită tehnologia pentru a răspândi imagini „hiperpornografice” în mediul online, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o joi la Washington.

Declarațiile vin în contextul criticilor cu care se confruntă chatbotul companiei lui Elon Musk, Grok, de pe X, din cauza generării de imagini cu conținut sexual. Premierul britanic Keir Starmer a avertizat că platforma de social media a miliardarului american riscă să fie interzisă în Regatul Unit ca urmare a imaginilor „ilegale” și „dezgustătoare”.

Susținători ai președintelui american Donald Trump, inclusiv congresmena Anna Paulina Luna, au cerut introducerea unor sancțiuni împotriva Regatului Unit în cazul în care va implementa interdicția. Elon Musk, proprietarul X, a scris vineri pe platformă că guvernul britanic este „fascist” și „vrea orice scuză pentru cenzură”.

În interviul acordat publicației The Guardian, Lammy a spus că a abordat subiectul Grok în discuția cu Vance, sugerând că vicepreședintele american înțelege poziția Londrei.

„Am discutat despre Groenlanda și am ridicat în discuția cu el și problema Grok, și situația îngrozitoare, situația oribilă în care această tehnologie nouă permite deepfake-uri și manipularea imaginilor cu femei și copii, ceea ce este absolut abject. A fost de acord cu mine că este complet inacceptabil”, a spus Lammy.

„A recunoscut cât de josnic, inacceptabil este acest lucru”, a adăugat vicepremierul britanic.

Luni, Comisia Europeană declarase că „analizează foarte serios” acuzațiile referitoare la chatbotul Grok. Astfel de imagini, generate prin modul „spicy” al Grok, sunt „ilegale” și „dezgustătoare”, a afirmat purtătorul de cuvânt al EU pe probleme digitale, Thomas Regnier, în cadrul unor declarații de presă.