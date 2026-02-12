Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Sportivii români luptă astăzi în două probe

Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Credit line: Erich Schlegel / Zuma Press / Profimedia

Sportivii români vor evolua, joi, în competiţiile de schi fond şi sanie ştafetă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, scrie News.ro.

Delia Reit va intra în competiţie la schi fond, 10 km, de la ora 14.00. Ulterior, de la ora 19.30, în proba de sanie ştafetă, vor concura Valentin Creţu, Corina Buzătoiu, Marian Gîtlan/Darius Şerban şi Raluca Strămăturaru/Carmen Manolescu.

Probele zilei au loc la Centrul de Glisare Cortina și pe stadionul din Tesero. Transmisiunile live sunt asigurate de TVR și Eurosport.

Delegația tricoloră, formată din 28 de sportivi și o rezervă, participă la un total de 9 discipline, inclusiv biatlon, bob și patinaj artistic.