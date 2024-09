Kelemen Hunor, ironii și recomandări pentru Nicolae Ciucă: „Sunt lecturi obligatorii pentru orice om politic”

Liderul UDMR Kelemen Hunor, candidat la alegerile prezidenţiale, crede că întreaga campanie PNL de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă mai degrabă l-a afectat pe liderul liberal, decât să îl ajute. „Au investit foarte mulţi bani. Să dăm PNL-ului tot ce înseamnă editare de cărţi în România, că se pricepe foarte tare”, a spus, ironic, preşedintele UDMR, care încă nu a citit cartea scrisă de președintele Senatului.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a citit cartea lui Nicolae Ciucă, relatează News.ro.

„Nu. Ştiţi care e problema? Am o listă lungă cu ce trebuie să citesc. Nu spun că nu voi citi, fiindcă eu sunt un om extrem de curios, dar mai aştept”, a răspuns preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a mai fost întrebat dacă panourile instalate de liberali în toată ţara pentru a promova cartea lui Nicolae Ciucă l-au ajutat pe liderul liberalilor.

„L-au afectat, sigur. Şi nu cred că Nicolae Ciucă e foarte fericit de această campanie. Au investit foarte mulţi bani. Eu, ironic, am spus la un moment dat, după ce Consiliul Concurenţei a amendat editurile: trebuie rugat PNL să facă consultanţă pentru editurile mari. Sau să dăm PNL-ului tot ce înseamnă editare de cărţi în România, că se pricepe foarte tare. Dar nu cred că Nicolae Ciucă e foarte fericit pentru ce i s-a întâmplat. Numai câte reproşuri am auzit eu în această vară…Şi dacă eu am auzit aceste reproşuri, sigur că şi Nicolae Ciucă le-a auzit”, a comentat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR i-a recomandat lui Nicolae Ciucă două cărţi de istorie universală scrise de britanicul Peter Frankopan, profesor la Universitatea Oxford.

„I-aş recomanda Peter Frankopan, cele două cărţi care au apărut în anii trecuţi: „Drumurile mătăsii” şi „Noile drumuri ale mătăsii”. Sunt două lecturi obligatorii pentru orice om politic dacă vrea să înţeleagă istoria într-un alt mod decât a învăţat la şcoală şi dacă vrea să înţeleagă viitorul”, a spus Hunor.

Întrebat dacă îl vede pe Nicolae Ciucă în finala prezidenţială, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu ştiu, nu fac eu analize. Sunt mulţi candidaţi, fiecare pleacă cu o şansă reală de a intra în turul doi, vom vedea ce decid cetăţenii. Eu nu pot intra în speculaţii”.

Campanie de milioane de euro pentru cartea lui Ciucă

Într-o investigație publicată de site-ul de investigație Snoop, jurnaliștii au dezvăluit, pe baza datelor oficiale de la PNL, că partidul a alocat 4 milioane de euro din banii primiți de la buget pentru a promova cartea scrisă de Nicolae Ciucă.

Din acești bani, au fost cheltuiți deja, a spus PNL, 2 milioane de euro în perioada mai-iulie.

Partidul Național Liberal (PNL) a început să dea jos panourile care făceau reclamă cărții lui Nicolae Ciucă, pe care președintele liberalilor a lansat-o online duminica trecută.