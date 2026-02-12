La un an după șocul produs de DeepSeek, companiile chineze se pregătesc să lanseze un val de noi modele AI

La un an după ce startup-ul chinez DeepSeek a zguduit industria tech globală prin lansarea unui model de inteligență artificială (AI) cu cost redus, rivalii săi interni sunt mai bine pregătiți, concurând cu acesta pentru a lansa noi modele, unele concepute pentru a fi cât mai atractive pentru utilizatori, relatează Reuters.

Rumoarea internațională produsă de DeepSeek la începutul anului 2025, în timpul sărbătorilor Festivalului Primăverii din China, a dat peste cap inclusiv industria AI din China, aducând în prim-plan modele open-source cu costuri reduse, în cadrul ecosistemului său de inteligență artificială.

De această dată, DeepSeek va fi însoțită de mai multe alte firme la lansarea de noi produse în jurul celei mai lungi și mai aglomerate perioade de vacanță din China, care începe oficial pe 15 februarie.

Alfredo Montufar-Helu, director general la Ankura Consulting din Beijing, afirmă că, dacă industria a fost uluită când DeepSeek a reușit să lanseze un model AI puternic în pofida controalelor americane la export care limitează accesul la semiconductori avansați, piața vrea acum să vadă ce vor propune în continuare companiile chineze.

„Surpriza ar fi ca unele dintre aceste noi modele să se dovedească dezamăgitoare. Cred că există așteptări foarte mari”, a spus el.

Zhipu AI a lansat miercuri cel mai recent model AI al său, despre care afirmă că dispune de capabilități îmbunătățite de programare și de abilitatea de a executa sarcini de lungă durată fără nicio intervenție din partea utilizatorului.

ByteDance, compania-mamă a TikTok, a prezentat oficial joi Seedance 2.0, un model AI de generare video „capabil să producă blockbustere cinematografice în câteva secunde”, potrivit ziarului chinez Global Times, susținut de stat.

ByteDance este de asemenea așteptată să lanseze actualizări pentru chatbot-ul său Doubao, în prezent cea mai populară aplicație AI din China, cu 155,2 milioane de utilizatori activi săptămânal.

DeepSeek se pregătește la rândul său să lanseze V4, un model din generația următoare, iar rivalul Alibaba este așteptat să prezinte seria Qwen 3.5, cu capacități îmbunătățite de raționament matematic și programare.

Cost scăzute pentru modelele AI, noua normalitate în China

Lansarea inițială a DeepSeek în ianuarie 2025 a declanșat un val global de vânzări pe piețele tech și a șters 593 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a producătorului de cipuri AI Nvidia într-o singură zi, stimulându-i totodată pe rivalii chinezi să lanseze actualizări ale propriilor modele.

În ultimii doi ani, modelele DeepSeek au subminat constant prețurile concurenței, reducând costurile de utilizare semnificativ sub nivelul multor oferte din SUA.

În Statele Unite, investitorii au perceput afirmația DeepSeek potrivit căreia ar fi construit un model comparabil cu cele mai bune produse ale OpenAI, dar la o fracțiune din cost, drept o provocare la adresa presupunerii că doar companiile care cheltuiesc zeci de miliarde de dolari pe infrastructură de calcul pot produce AI de vârf.

Un raport al grupului de cercetare RAND privind competiția AI dintre SUA și China, publicat luna trecută, a constatat că modelele chineze funcționează la în jur de 16-25% din costul sistemelor americane comparabile.

Modelul open-source, adoptat de companiile chineze

„DeepSeek a arătat industriei că poți crea un model foarte bun chiar și atunci când ești constrâns de resurse”, a declarat Lian Jye Su, analist-șef la firma de cercetare tech Omdia.

„Combinația dintre accesul open-source, capabilitățile solide de raționament și costurile reduse de implementare a devenit un model definitoriu pentru modul în care furnizorii chinezi abordează acum modelele fundamentale”, a explicat acesta.

Înainte de succesul DeepSeek, unii lideri din industria chineză, inclusiv Robin Li, CEO-ul Baidu, sistemele cu cod închis vor domina.

La doar câteva zile după ce asistentul AI DeepSeek a depășit ChatGPT la descărcări în magazinul de aplicații Apple în SUA, Baidu și alte companii de top au început să deschidă părți din propriile modele.

Hugging Face, o populară platformă online de construire și testare a modelelor AI, este dominată acum de lansări ale giganților tech chinezi precum Baidu, ByteDance și Tencent, precum și ale startup-urilor precum Moonshot.

„Companiile chineze adoptă activ open-source-ul, reducând semnificativ barierele pentru dezvoltatorii și companiile din întreaga lume în accesarea tehnologiilor AI de ultimă generație”, a scris Global Times într-un editorial de miercuri care laudă Seedance 2.0.

Pe lângă adoptarea abordării open-source a DeepSeek, concurenții și-au intensificat și recrutarea de cercetători de top în AI.

Aplicații AI dedicate consumatorilor

În timp ce DeepSeek rămâne concentrată pe îmbunătățirea randamentului modelului de bază, rivalii își mută accentul către integrarea AI în serviciile destinate consumatorilor. Chatbotul Qwen al Alibaba a experimentat recent posibilitatea ca utilizatorii să cumpere produse direct prin comenzi conversaționale.

Această schimbare reflectă realități comerciale.

Companii precum Alibaba se confruntă cu presiuni din partea acționarilor de a monetiza investițiile în AI prin aplicații pentru consumatori și clienți corporate, continuând în același timp să finanțeze extinderea costisitoare a infrastructurii.

DeepSeek rămâne însă un startup aparte. Compania-mamă este un fond speculativ controlat de fondatorul Liang Wenfeng, ceea ce îi permite să prioritizeze cercetarea în detrimentul comercializării și să evite presiunile investitorilor externi.

FOTO articol: Simon Lehmann, Dreamstime.com.