Legăturile cu Jeffrey Epstein îl lasă pe fostul șef al Consiliului Europei fără imunitate, într-un nou cutremur politic care zguduie Norvegia

Thorbjorn Jagland (stânga), fostul șef al Consiliului Europei, fotografiat cu mai mulți ani în urmă alături de Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, FOTO: Ivan Sekretarev / AP / Profimedia Images

Consiliul Europei, principalul organism de pe continent pentru monitorizarea respectării drepturilor omului, a anunțat miercuri că a fost de acord să ridice imunitatea diplomatică a fostului său secretar general norvegian, permițând poliției să investigheze legăturile acestuia cu Jeffrey Epstein, transmite Reuters.

Poliția norvegiană specializată în infracționalitate economică a deschis o anchetă împotriva lui Thorbjern Jagland, sub suspiciunea de corupție agravată. Pe lângă funcția de secretar general al Consiliului Europei, pe care a ocupat-o timp de un deceniu între 2009 și 2019, Jagland a fost prim-ministru și ministru de externe al Norvegiei, ocupând de asemenea la un moment dat funcția de președinte al Comitetului Nobel Norvegian, cel care desemnează câștigătorul premiului pentru pace.

Decizia de a-l investiga pe Jagland s-a bazat pe informații dezvăluite de noi documente făcute publice ca parte a dosarului legat de Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat în Statele Unite, care a murit în detenție în 2019.

Anders Brosveet, avocatul lui Jagland, a declarat că decizia de ridicare a imunității era de așteptat și că clientul său va coopera cu anchetatorii pentru a clarifica toate aspectele relevante.

„Tratează această chestiune cu maximă seriozitate, dar dorește să sublinieze că, în opinia sa, nu există circumstanțe care să constituie răspundere penală”, a spus Brosveet într-un comunicat.

Poliția a avut nevoie de ridicarea imunității diplomatice a lui Jagland, iar Ministerul norvegian de Externe a declarat că a solicitat acest lucru celor 46 de state membre ale Comitetului Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei.

În ce cred anchetatorii că au constat legăturile dintre Jagland și Epstein

Politicianul nu a fost pus deocamdată sub acuzare pentru nicio infracțiune, însă ancheta va urmări să stabilească dacă acesta a primit cadouri, călătorii și împrumuturi în legătură cu funcția sa.

„Jagland, în calitate de secretar general ales al Consiliului Europei, ar fi încălcat încrederea specială asociată funcției sale, dacă a primit mită”, a transmis poliția norvegiană într-o scrisoare din 8 februarie, prin care solicita Consiliului ridicarea imunității.

Publicarea unui nou set de documente în Statele Unite pe 30 ianuarie a scos la iveală numeroase legături până acum necunoscute ale lui Epstein cu politicieni, membri ai familiilor regale și persoane extrem de bogate din Europa și din SUA.

Documentele arată, printre altele, că Jagland și asistenții lui Epstein au făcut planuri detaliate în 2014 pentru ca Jagland, soția sa, cei doi copii ai lor și prietena fiului său să îl viziteze pe Epstein la Palm Beach și pe insula din Caraibe pe care acesta o deținea.

Jagland, care era atunci secretar general al organismului de monitorizare a drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, a negat că ar fi vizitat vreodată insula privată a lui Epstein.

Într-un email din 2014, el i-a cerut lui Epstein ajutor financiar pentru achiziționarea unui apartament în Oslo.

Epstein i-a cerut intermedierea unei întâlniri cu șeful diplomației ruse

Emailuri din 2018 arătau că Epstein i-a cerut lui Jagland să intermedieze o întâlnire cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov și afirma că are informații valoroase de oferit președintelui Vladimir Putin. Jagland a promis că va discuta acest lucru cu asistentul lui Lavrov.

Poliția norvegiană a declarat luni că investighează de asemenea doi diplomați de rang înalt într-o altă anchetă de corupție legată de Epstein, în timp ce prințesa moștenitoare a Norvegiei și-a cerut în mod repetat scuze pentru prietenia sa cu finanțistul american.

Comisia de control din parlamentul norvegian a convenit în unanimitate marți să numească o comisie de anchetă independentă de legislativ care să verifice legăturile Ministerului de Externe de la Oslo cu Epstein.