Fost prim-ministru, anchetat în Europa pentru legăturile cu Jeffrey Epstein. Suspiciuni de „corupție agravată”

Poliţia norvegiană a anunţat joi deschiderea unei anchete asupra fostului prim-ministru Thorbjorn Jagland, sub suspiciunea de corupţie agravată din cauza legăturilor sale stabilite cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Şef al guvernului laburist din 1996 până în 1997, Jagland a fost preşedintele Comitetului Nobel care decernează Premiul Nobel pentru Pace şi secretar general al Consiliului Europei în perioada în care a stabilit legături cu Epstein în anii 2010.

Poliţia „a deschis o anchetă asupra fostului prim-ministru, fost preşedinte al Comitetului Nobel norvegian şi fost secretar general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, sub suspiciunea de corupţie agravată”, a indicat Autoritatea naţională pentru investigarea şi urmărirea infracţiunilor economice şi de mediu într-un comunicat.

Potrivit ziarului norvegian Verdens Gang, care se bazează pe documentele publicate vineri de Departamentul american de Justiţie, Jagland a solicitat o garanţie finanţatorului american pentru achiziţionarea unui apartament, fără a se şti rezultatul acestei cereri.

În plus, Jagland a locuit la Epstein la New York în 2018, precum şi la Paris în 2015 şi 2018, conform aceloraşi documente.

Fostul premier norvegian şi familia sa plănuiseră, de asemenea, o călătorie în 2014 pe insula infractorului sexual american, care s-a sinucis în închisoare în 2019, dar această călătorie a fost în cele din urmă anulată.

La rândul său, Ministrul norvegian de Externe a indicat că va solicita Consiliului Europei ridicarea imunităţii de care se bucură Jagland în virtutea funcţiei sale de secretar general, pe care a deţinut-o între 2009 şi 2019.