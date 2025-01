Lider AUR, după ce PSD a recunoscut că a direcționat voturi către George Simion: Lumea protestează în stradă zi de zi, iar ei fac „glumițe” pe TikTok

Claudiu Târziu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al partidului de dreapta radicală AUR, consideră că politicienii de la putere „au băgat țara în haos și habar n-au cum s-o mai scoată”, denunțând „glumițele de pe TikTok” din dialogul de vineri dintre Marcel Ciolacu și Alfred Simonis, în care șeful CJ Timiș spus că membri PSD au direcționat voturi pentru George Simion, în turul I al prezidențialelor.

„Este incredibil ce se întâmplă! Au băgat țara în haos și habar n-au cum s-o mai scoată, lumea protestează în stradă zi de zi, iar ei fac «glumițe» pe tiktok. Ăștia conduc România! Ciolacu, Simonis, Iohannis și toată pletora penelisto-pesedistă cu panaș unguresc”, a scris Claudiu Târziu sâmbătă seară, într-o postare pe pagina lui de Facbook.

El mai afirmă că, între timp, „românii vor să afle răspunsul la astfel de întrebări”:

„ Pe ce motiv nu se reiau alegerile cu turul 2?

Pe ce motiv nu se reiau alegerile cu turul 2? Dacă nu există nici o dovadă a intervenției unei forțe străine în alegerile prezidențiale, de ce CCR nu revine asupra propriei decizii de anulare?

De vreme ce sunt documente și mărturii că: 1. PNL a finanțat o campanie otrăvită, menită să-l compromită pe Călin Georgescu, și 2. PSD a direcționat din voturile lui către un alt candidat, în scopul de a influența rezultatul și clasamentul final, de ce aceste două partide nu sunt supuse unor cercetări și sancțiuni?

De ce nu i se prezintă scuze lui Călin Georgescu pentru acuzațiile infame, care n-au fost probate, dar pe baza cărora au fost anulate alegerile?

Cât mai rămâne la Cotroceni, în mod ilegitim, Iohannis?

Când se va reveni în cadrul legal și constituțional și se vor organiza alegeri pentru președintele României?

Cum vom ști dacă noile alegeri vor fi libere, lipsite de imixtiuni ale diferitelor antități antiromânești, dintre care unele guvernează, și că nu vor fi anulate și ele?

I se va permite să candideze lui Călin Georgescu sau nu? Și dacă nu, sub ce pretext și cu ce preț? Sunt gata cei care vor face o asemenea faptă să suporte consecințele?”

„Mai adăugați dumneavoastră (întrebări, n.r.), stimați cititori!”, îi îndeamnă Târziu pe cei care îl urmăresc pe Facebook.

Reacția lui Târziu, care este și europarlamentar din partea formațiunii, vine după ce premierul Marcel Ciolacu a publicat vineri seară, pe contul său de TikTok, un dialog cu Alfred Simonis, în care cel din urmă a recunoscut că liderul PSD le-ar fi transmis social-democraților să nu îi dea voturi liderului AUR, George Simion, în alegerile prezidențiale, însă „toți i-am dat”.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis lui Ciolacu. După o pauză, Simonis a subliniat: „Ascultăm și nu judecăm!”.

Ciolacu i-a răspuns că îi pare rău ca a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale. „Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale, după Călin Georgescu și Elena Lasconi. A fost cel mai slab scor din istorie al unui social-democrat în cursa pentru Cotroceni. George Simion a ocupat abia locul al patrulea.

Sâmbătă dimineață, sub titlul „Stop minciunilor”, liderul AUR a publicat, în replică, un videoclip cu imagini din timpul schimbului dur de replici din plenul Camerei Deputaților, din 27 noiembrie 2023, când Alfred Simonis, fost președinte al Camerei Deputaților, l-a înjurat pe George Simion și l-a amenințat că îi sparge dinții.

George Simion a lansat atunci acuzații de la tribuna plenului la adresa fratelui vitreg al lui Simonis. Lui Simion i s-a tăiat microfonul, Simonis explicându-i că acuzațiile acestuia nu fac obiectul dezbaterii parlamentare.

Scandalul a continuat apoi pe holurile Camerei Deputaților, la finalul ședinței de plen. „Singurul lucru pe care a vrut să mi-l dea Simonis mie și românilor”, scrie George Simion, în descrierea care însoțește videoclipul.

În secțiunea de comentarii, George Simion a acuzat PSD că „denigrează și răspândește minciuni” despre AUR. „Ciolacu minte cum respiră. Faptul că PSD ne denigrează și răspândește minciuni despre noi este cea mai clară dovadă că suntem cu adevărat anti-sistem. Dacă Ciolacu spune că ceva e alb, atunci clar e negru! Oricine poate compara rezultatele noastre la fiecare secție de vot – fie la europarlamentare (9 iunie), prezidențiale (24 noiembrie) sau parlamentare (1 decembrie) – și va vedea că suntem într-o creștere constantă, nu în scădere. PSD știe doar să ia, niciodată să dea! Stop minciunilor!”, a scris George Simion.

Joi, Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că organizează pe 12 ianuarie, în București, un protest pentru a cere reluarea alegerilor „cât mai urgent”. Liderul AUR afirmă că va fi „cel mai mare miting”.

„Prin unirea vocilor românilor vrem să transmitem un mesaj clar: ne dorim reluarea alegerilor cât mai urgent! Românii așteaptă de cinci ani încheierea mandatului lui Klaus Iohannis și, odată cu aceasta, oportunitatea unui nou început, cu o nouă guvernare”, a transmis formațiunea de dreapta radicală, într-un comunicat.

Protestul urmează să se desfăşoare pe data de 12 ianuarie, de la ora 14.00, în Piaţa Universităţii.

George Simion, a anunțat ulterior,la Realitatea TV că „va fi cel mai mare miting”. „Este mitingul românilor care așteptau o chemare, într-o zi anume, să iasă într-un număr mare. Nu am vorbit cu Georgescu”, a spus liderul AUR.