LIVE Alegeri în Republica Moldova: Urnele s-au închis în țară / Votul continuă peste hotare / Peste 54% dintre alegători au votat până la ora 21.00

Urnele s-au închis la ora 21.00, iar primele rezultate parțiale vor fi publicate la scurt timp după acest moment, deși numărătoarea voturilor va continua pe parcursul nopții. Cetățenii din Republica Moldova au votat azi în al doilea tur al scrutinului prezidențial, pentru a alege între președinta pro-europeană Maia Sandu și candidatul socialiștilor Alexandr Stoianoglo. În primul tur al scrutinului, Maia Sandu a acumulat 42,49% din voturi, iar Alexandr Stoianoglo – 25,95% din voturi, lupta din finala de azi anunțându-se a fi una strânsă.

Informațiile de duminică privind alegerile din Republica Moldova, LIVE:

22:12

Primele rezultate oficiale parțiale au fost publicate și pot fi consultate aici.

21:53

320.000 de moldoveni din diaspora au votat până la ora 22.00, o cifră record.

21:31

Încep să sosească rezultatele la alegerile din Republica Moldova. Au apărut deocamdată primele cifre neoficiale, din țările care au votat primele.

Maia Sandu a adunat mai multe voturi în Japonia, China și UAE, în vreme ce Stoianoglo are mai multe voturi în Azerbaidjan.

21:09

Cei doi candidați au avut primele reacții, imediat după închiderea urnelor.

Președinta Maia Sandu le-a mulțumit celor care au participat la vot și a cerut celor din secțiile de votare să numere corect voturile.

„Mulțumesc tuturor oamenilor care au participat la vot, în special chișinăuenilor care au venit în număr mare. Le mulțumesc tinerilor care au stabilit un record și diasporei, unde continuă încă procesul de votare, și pe această cale le cer să meargă să voteze. Fac apel la toți lucrătorii din secțiile de votare să fie atenți și să numere corect voturile cetățenilor”, a spus Sandu în scurta ei declarație.

Alexandr Stoianoglo a mulțumit și el alegătorilor pentru prezența la vot. În prima declarație după închiderea secțiilor de votare din țară, fostul procuror general a precizat că prezența masivă la vot arată că cetățenilor țării le pasă de soarta ei.

Astăzi Moldova a vorbit prin voi, oamenii ei…. Prezența masivă la urne a demonstrat că Moldova nu e doar un simplu loc pe hartă, cu simpli spectatori, ci un popor responsabil și conștient de viitorul său.

21:03

Urnele s-au închis în Republica Moldova, votul continuă peste hotare.

20:56

1.682.530 de moldoveni au votat până la ora 20.50, cu zece minute înainte de închiderea urnelor în țară. Asta înseamnă ușor peste 54%. Votul în diasporă va continua și după închiderea urnelor în Republica Moldova.

20:52

Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo vor face amândoi declarații pentru presă la 21:00, au anunțat staff-urile celor doi candidați.

20:50

Primele rezultate parțiale la alegerile din Republica Moldova vor începe să apară la puțin timp după închiderea urnelor în țară.

Acum două săptămâni, Comisia Electorală Centrală a început publicarea rezultatelor la ora 22.00 – deci la o oră după închiderea urnelor.

20:39

Polițiștii au efectuat percheziții la o femeie (40 ani) care ar fi corupt alegătorii dintr-un sat din raionul Ungheni ca să voteze împotriva unui candidat nenumit la prezidențiale, scrie moldova.europalibera.org.

Polițiștii moldoveni spun că femeia ar fi un „lider local” al „organizației criminale Șor”. Rolul ei ar fi fost de a racola mai multe persoane din localitate, care „au fost remunerate cu bani și alte bunuri materiale” pentru a vota într-un fel anume la prezidențiale.

20:31

Poliția Republicii Moldova raportează 1️9️1️ de încălcări până la ora 19:30, potrivit Jurnal.md. Printre cele mai frecvente încălcări se regăsește fotografierea buletinului de vot, agitația electorală, coruperea alegătorilor, afișajul electoral neautorizat și transportarea organizată a alegătorilor.

20:19

Republica Moldova a amenajat la Moscova doar două secții de votare, singurele din Rusia, ceea ce a stârnit iritarea încă de la turul I. Acum, scandalul a crescut în proporții.

La secțiile de votare din Moscova au mai rămas 150 de buletine de vot, relatează un corespondent Sputnik din clădirea ambasadei Republicii Moldova în Rusia. Oamenii de la coadă sunt indignați că buletinele de vot se termină, strigând „Jos Maia Sandu”.

20:05

La ora 20.00, datele oficiale arată că 1.658.254 de cetățeni moldoveni au votat deja în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, adică 53,5%.

19:54

O alertă cu bombă a fost înregistrată duminică seară la Varnița, sat controlat de Chișinău, dar unde votează și locuitorii din stânga Nistrului, potrivit Zona de Securitate.

Din secția de votare de la Varnița, sub supravegherea poliției, a fost scoasă o urnă de vot. Acest lucru a fost făcut pentru a preveni deteriorarea buletinelor de vot.

Poliția a informat că, dacă în decurs de două ore nu vor fi găsite materiale explozive la secție, urna va fi returnată, iar votarea va continua.

La Varnița, unde s-a anunțat alerta cu bombă, se află și militarii ruși din cadrul misiunii de pacificare, reieșind din faptul ca secția de afla în perimetrul zonei de securitate.

19:26

Premierul R. Moldova, Dorin Recean a venit cu o reacție la alertele cu bombă false din câteva secții de votare din diaspora. Alertele au fost înregistrate la Kaiserslautern, Frankfurt, Liverpool și Northampton

„După cum am și prevăzut, atacurile continuă. Hoților le este frică de voi, de aceea au pus la cale, în câteva secții de votare din străinătate, alerte false cu bombă. Guvernul este pregătit pentru astfel de încercări de destabilizare și colaborează strâns cu autoritățile din fiecare țară unde există secții de votare pentru siguranța votului și a alegătorilor. Fiecare vot contează. Vă mulțumim pentru mobilizarea excepțională și continuați să votați”, a declarat Recean.

19:23

„Ieșiți la vot cu credință și speranță. Capul sus, moldoveni! Doamne-ajută!” – mesajul preșeidntei Maia Sandu, cu două ore înainte de închiderea urnelor.

19:18

În ziua votului în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, agenția rusă de presă Tass publică opinia unui expert care spune că Maia Sandu va continua cursul pro-european al țării dacă va fi re-aleasă.

„Probabilitatea acestui lucru, sincer vorbind, este scăzută”, a spus expertul, întrebat dacă Sandu va dori să îmbunătățească relația cu Rusia.

„Ea, desigur, este concentrată și orientată spre Occident. Ea este cetățean român, iar asta spune totul”, a mai spus expertul.

19:05

Până la ora 19.00 au votat peste 1,6 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova, nivelul prezenței fiind de 52,23%

La Chișinău nivelul prezenței este de 53,84%, iar în Bălți a ajuns la 49,88%. În Găgăuzia, s-au prezentat la urne 50,15% dintre alegători, iar în Transnistria au fost înregistrate 24.833 de voturi.

În primul tur, prezența la ora 19.00 era de 48,55%.

18:38

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a raportat incidente de securitate cibernetică care vizează infrastructura informațională electorală de vizualizare a ratei de participare la scrutin.

„În urma acestor acțiuni, se înregistrează dificultăți temporare în procesul de interconectare dintre secțiile de votare și sistemele centrale de evidență, atât pe teritoriul țării, cât și în secțiile organizate în străinătate”, a anunțat STISC.

Potrivit acestei instituții, atacurile identificate au următoarele caracteristici:

Atacuri distribuite coordonat, cu originea în multiple state la nivel global;

Impact asupra conectivității între secțiile de votare și sistemele centrale de evidență;

Afectarea temporară a interconectării atât pentru secțiile de votare naționale, cât și pentru cele din străinătate.

Măsurile întreprinse de autorități au fost suplimentarea capacităților tehnice pentru procesarea și asigurarea continuității serviciilor, implementarea măsurilor adiționale de securitate cibernetică, colaborarea operativă cu partenerii internaționali pentru investigarea și atribuirea actorilor de amenințare.

18:33

Amenințare cu bomba la podul Rîbnița-Rezina, de peste fluviul Nistru, primită de poliția moldoveană prin numărul 112.

„Se întâmplă la scurt timp după ce circulația pe pod a fost reluată, fiind efectuate verificări după ce un bărbat cu o cutie suspectă a refuzat să prezinte conținutul acesteia. Calificăm aceste acțiuni drept provocări în adresa instituțiilor statului, pentru a fi acuzate de îngrădirea deplasării cetățenilor pentru a-și exercita dreptul la vot”, a transmis poliția din Moldova.

18:30

Nivelul prezenței din primul tur a fost depășit la ora 18.25 când datele oficiale arătau că au votat 1.564.127 de moldoveni, reprezentând 51,12% din alegători În primul tur al alegerilor prezidențiale, prezența finală a fost de 1.562.705 persoane.

Ca și în primul tur, urnele se vor închide la ora 21.00, ceea ce înseamnă că moldovenii mai au la dispoziție încă două ore și jumătate pentru a-și exprima opțiunea.

18:04

Prezența la vot la turul II la alegerile prezidențiale din Moldova la ora 18.00 a trecut pragul de 50%. Astfel, au votat 1.526.359 de persoane, ceea ce reprezintă 50,09% din totalul electoratului.

Prin comparație cu primul tur, din 20 octombrie, nivelul prezenței este cu 4% mai mare.

În Chișinău, prezența la vot este peste media națională de 50,09%, fiind de 51,27%. În Bălți și Găgăuzia, prezența este sub medie, de 47,73%, respectiv 47,55%.

Pentru Transnistria, CEC furnizează doar numărul voturilor exprimate, nu și pe cel al procentului. Astfel, în stânga Nistrului au votat până acum 23.445 de persoane.

17:49

Procesul de votare a fost întrerupt la Liverpool și Northampton (Marea Britanie), după primirea unei alerte cu bombă, au relatat agenției de presă IPN surse diplomatice și alegători prezenți la fața locului. Incidentul a provocat întreruperea activităților electorale în secții, în timp ce autoritățile au evacuat clădirea pentru verificări, transmite IPN.

O alertă similară a fost primită la o secție de votare din Frankfurt (Germania). Spre deosebire de situația din Liverpool, poliția germană a permis continuarea procesului de votare, considerând că nu există o amenințare imediată.

17:46

Serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Republica Moldova au fost ţinta unui atac cibernetic, în ziua desfăşurării turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, a anunţat, duminică, într-un briefing de presă, preşedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.

Potrivit sursei citate, atacurile au avut ca efect încetinirea funcţionalităţii programului care înregistrează alegătorii la urna de vot.

„Am fost informaţi astăzi de către Serviciul de Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică că am avut câteva incidente de securitate cibernetică care au afectat temporar disponibilitatea resurselor informaţionale ale Comisiei Electorale Centrale. Colegii noştri din birouri ne-au sesizat despre încetinirea funcţionalităţii programului care înregistrează alegătorii la urna de vot. Concluzia este că am fost ţinta unor atacuri cibernetice de tip DOS, e o supraîncărcare artificială a serverelor prin multiple solicitări simultane şi, din cauza acestora, am avut aceste încetiniri temporare”, a declarat preşedinta CEC, potrivit Agerpres.

17:05

Prezența la vot până la ora 17:00 a depășit 47%, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Nivelul prezenței în turul II este cu peste patru procente mai mare decât în primul tur. Astfel, pe 20 octombrie, la ora 17.00, nivelul prezenței era de 42,7%.

16:58

Un bărbat de 68 de ani, din raionul Drochia, a sesizat poliția după ce i-au fost promiși bani lui și soției sale pentru a vota, astăzi, împotriva unui candidat, informează poliția moldoveană.

Propunerea a venit din partea unei femei de 43 de ani care, duminică dimineață, a venit acasă la cei doi și le-a oferit 1600 de lei bărbatului și 2700 de lei soției sale.

În timpul perchezițiilor autorizate la domiciliul acesteia au fost depistați circa 24 000 de lei, liste ale persoanelor remunerate pentru a vota împotriva unui candidat electoral, pliante, mesaje care confirmă implicarea ei în aceste ilegalități și alte probe relevante cauzei penale. Femeia a fost reținută pentru 72 de ore.

16:15

În primul tur, la ora 16:00, în Chișinău votaseră 39% dintre alegători. Acum, la ora 16:00, sunt 43%.

În primul tur, Chișinăul a votat astfel: Maia Sandu 48%, Stoiantoglo 28%, Usatîi 8%.

„Maia Sandu este singura dintre cei așteptați de televiziuni la vot care nu a dat nicio declarație. Tensiunea este enormă la Chișinău și în țară”, a transmis jurnalista Oxana Bodnar, corespondenta HotNews în Republica Moldova.

16:02

Moldovenii din afara granițelor sunt mult mai activi în comparație cu turul I al alegerilor, când oricum au votat mulți: aproximativ 240.000 în prima rundă.

Potrivit datelor comunicate în timp real de Comisia Electorală Centrală de la Chişinău, la ora 15:00, duminică un număr de 178.000 de alegători stabiliți în afara țării au votat la secțiile de votare deschise în străinătate. În primul tur, votaseră 121.000 la aceeași oră. Plusul este de 50%, ceea ce înseamnă că, la 2 votanți din primul tur, a mai venit încă unul.

15:47

Prezența la vot până la ora 15:30 era de 41%. Procentul valabil pentru ora 15:30 este mai mare decât cel din primul tur, când a fost de 37,2%.

14:23

Poliția a sistat traficul de pe podul Râbnița – Rezina, interdicția vizând inclusiv pietonii.

Reprezentanții Poliției spun că la postul vamal intern se află o persoană suspectă care nu colaborează cu forțele de ordine și „deține o cutie suspectă”, refuzând să dezvăluie conținutul acesteia, transmite Oxana Bodnar, corespondenta Hotnews.ro în Republica Moldova.

14:09

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exercitat dreptul la vot. La ieșirea din secția de votare, Igor Grosu a comentat mobilizarea alegătorilor din stânga Nistrului, care vin să voteze la secțiile deschise în localitățile controlate de autoritățile constituționale, printre care și satul Varnița, transmite Oxana Bodnar, corespondenta Hotnews.ro în Republica Moldova.

„Este un deja vu. Vă amintesc ceva ani în urmă, regimul de acolo, regimul separatist care nu are nicio treabă cu procesele democratice din Republica Moldova, mai ales cu procesul de integrare europeană, se vede și avem deja dovezi, vedem că podul e plin. Oamenii, care-i forțați, care-i manipulați, care-i corupți, care șantajați, sunt mânați la vot pe malul drept”, a mai spus Grosu. De asemenea, Igor Grosu a dat asigurări că poliția și alte instituțiile responsabile vor documenta toate cazurile de corupere și transportare a alegătorilor.

14:03

Până la ora 14:00, la secţiile de votare s-au prezentat peste 34,70% dintre alegători, ceea ce înseamnă că la urne au ajuns deja peste 1 milion de moldoveni, potrivit datelor CEC.

13:49

Poliția semnalează activități de transportare organizată a alegătorilor către secțiile de votare deschise în Rusia, Belarus, Azerbaidjan și Turcia.

„Autoritățile au indicii rezonabile de transportare organizată pe cale terestră și aeriană spre secțiile de votare din Rusia, Belarus, Azerbaidjan și Turcia. De asemenea sunt semnalate încălcări și pe teritoriul național. Funcționarii electorali au fost instruiți să fixeze și să documenteze toate cazurile de încălcare a legislației electorale”, au transmis reprezentanții Comisiei Electorale Centrale de la Chişinău, într-un comunicat.

13:36

În stânga Nistrului, cetățenii au ieșit masiv la vot, iar pe podul care face legătura între orașele Râbnița și Rezina s-a format ambuteiaj kilometric, scrie unimedia.

13:20

Sunt cozi mari la mai multe secții de votare deschise în străinătate, potrivit Ministerului Afacerilor de Externe (MAE) de la Chișinău. Cele mai solicitate secții din afara țării sunt cele din România, Italia, Austria, Estonia, Belgia, Franța, Germania.

Atac cibernetic asupra site-ului voteaza.md

13:06

Un incident de securitate cibernetică care a afectat temporar disponibilitatea site-ului www.voteaza.md, gestionat de Comisia Electorală Centrală, a avut loc duminică dimineață, a anunțat Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), citat de Ziarul de Gardă.

Conform unui comunicat STISC, site-ul a fost ținta unui atac cibernetic de tip DDoS (supraîncărcare artificială a serverelor prin multiple solicitări simultane), care a cauzat dificultăți și încetiniri de accesare pentru utilizatori.

„Specialiștii STISC au identificat și neutralizat această amenințare, iar integritatea datelor nu a fost compromisă. Responsabilii au acționat conform protocoalelor de securitate și au restabilit funcționalitatea platformei. Au fost implementate măsuri suplimentare de protecție și monitorizare pentru a asigura menținerea funcționalității sistemului informațional electoral”, a transmis STISC.

13:02

Prezența la vot se menține într-un ritm accelerat. Până la ora 13.00, s-au prezentat la urne 29,53% din totalul votanților, conform datelor CEC.

Prezență record la vot

12:37

Prezența la vot până la ora 12.30 era de 26,7%, potrivit datelor CEC. În turul I, prezența la vot, la aceeași oră, era a fost de 22,5%.

Procentul valabil pentru ora 12:30 este mai mare și decât cel din turul II al alegerilor prezidențiale din 2020, când Maia Sandu a câștigat în fața socialistului Igor Dodon. Atunci prezența finală a fost de aproape 53%.

12:12

Prezența la vot până la ora 12.00 era de 23,5%, conform cifrelor comunicate în timp real de CEC. În turul I, prezența la urne la ora 12.00 a fost de 20%.

Cu această prezență, turul II e declarat valabil.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, în listele electorale de bază sunt incluşi peste 2,7 milioane de alegători. Codul Electoral prevede că, în al doilea tur, scrutinul e declarat valabil dacă la el participă cel puţin o cincime din numărul de persoane înscrise în listele electorale, notează News.ro.

Maia Sandu a votat

11:57

Actuala președintă, Maia Sandu, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale, a votat la una dintre secțiile de votare din Chișinău.

„Eu am votat cu Moldova. Am încredere că cetățenii noștri vor alege bine pentru țara noastră. Ei de fiecare dată au dus țara înainte, au protejat-o de rele. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să fim uniți, să ne păstrăm pacea, să ne păzim votul, să ne păzim independența. Hoții vor să ne cumpere votul, vor să ne cumpere țara, dar puterea oamenilor este infinit mai mare. Puterea Moldovei este în fiecare dintre voi. Ieșiti la vot, cu credință și cu speranță”, a declarat Maia Sandu.

11:52

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a votat în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

La ieșirea din secția de votare, Recean a dat asigurări că Ministerul de Interne, dar şi alte instituţii publice lucrează pentru prevenirea unui atac asupra democraţiei ţării, referindu-se la tentativele de fraudă electorală influenţate de Rusia.

„Suntem într-un moment de atac din partea grupărilor criminale care au cumpărat foarte multe voturi şi de asta este foarte important să ne mobilizăm, să votăm pentru că votul nostru va învinge frauda electorală pe care o perpetuează. Atât Ministerul de Interne, cât şi celelalte instituţii lucrează foarte intensiv pentru ca să putem să prevenim acest atac asupra democraţiei noastre. Noi trebuie să încurajăm pe fiecare să iasă la vot. Votul nostru va decide care este viitorul Republicii Moldova şi noi astăzi trebuie să alegem liderul care ne va conduce spre prosperitate, spre Uniunea Europeană şi spre o viaţă la noi aici acasă”, a afirmat Recean, citat de Agerpres.

11:15

Fostul președinte Igor Dodon a votat.

„Am votat pentru dreptate, am votat pentru un președinte care respecte Constituția, care să oprească ura și xenofobia. (…) Astăzi este posibil de făcut schimbarea, de aceea vă îndemn toți cetățenii să ieșim la vot”, a declarat Igor Dodon, citat de Ziarul de Gardă.

Dodon este liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, din partea căruia a fost înaintată candidatura lui Alexandr Stoianoglo.

11:05

Prezența la vot la ora 11.00 era de 17,5%, conform cifrelor comunicate în timp real de CEC.

Prezența la urne la ora 11.00, la primul tur, a fost de 13,5%, ceea ce înseamnă că la urne au ajuns deja peste 370 de mii de cetățeni moldoveni. În secțiile de votare din străinătate s-au prezentat peste 31 de mii de votanți.

10:12

Peste 320.000 de moldoveni au votat până acum, reprezentând peste 11% din totalul votanților, conform cifrelor comunicate în timp real de CEC. E mai mult decât aproximativ 7% în turul I.

09:41

Cele două secții de votare din Rusia au fost asaltate de moldoveni încă de la primele ore ale dimineții, potrivit agora.md. Presa rusă scrie că alegătorii de la ambasada Republicii Moldova la Moscova se întind pe mai mult de 200 de metri.

09:26

202.656 de moldoveni au votat până la această oră, reprezentând 7,38% din totalul votanților, conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC).

09:22

Promo-LEX constată primele încălcări. Printre acestea se numără transportarea organizată a alegătorilor în Turcia, Istanbul.

În total, observatorii Promo-LEX au înregistrat 141 de rapoarte despre incidente, dintre care 109 de incidente au fost confirmate, transmite Oxana Bodnar, corespondenta Hotnews.ro în Republica Moldova.

Ce a spus Stoianoglo după ce a ieșit de la vot

09:18

Candidatul susținut de socialiști la funcția de președinte, Alexandr Stoianoglo, a fost primul care și-a exercitat dreptul la vot.

„Am votat pentru o Moldovă liberă, stabilă, prosperă, pentru o Moldovă care să respecte oamenii săi, indiferent de etnie, limbă vorbită, religie și viziuni politice. Moldova care nu stă cu mâna întinsă, dar se dezvoltă și este în relații bune cu Estul și cu Vestul”, a spus Stoianoglo.

09:01

Republica Moldova a comunicat mai multor state membre ale UE că, în opinia sa, Rusia va încerca să perturbe votul expatriaților moldoveni la secțiile de votare din străinătate în cadrul alegerilor prezidențiale de duminică, a declarat o sursă guvernamentală de la Chișinău pentru Reuters.

08:13

Câte un echipaj de poliție va fi prezent astăzi la fiecare secție de votare din țară pentru a monitoriza dacă se încearcă oferirea sau promisiunea de bani în schimbul unui vot. Oamenii legii vor să se asigure că schema de corupere electorală nu va fi pusă în aplicare și în cazul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, așa cum s-a întâmplat acum două săptămâni, în primul tur, când, concomitent, s-a desfășurat și referendumul constituțional, transmite Oxana Bodnar, corespondenta Hotnews.ro în Republica Moldova.

08:06

Primele voturi pentru alegerile prezidențiale au fost exprimate la Tokio, unde un grup de 11 turiști moldoveni s-a prezentat la Ambasada Republicii Moldova din Japonia.

07:19

Alegerile din Republica Moldova văzute de o româncă observatoare: „Nivelul de intervenție este cu mult sofisticat decât la noi. Acolo Kremlinul lucrează cu toate armele posibile”.

Elena Calistru este, de 20 de ani, observator la alegerile politice din România. E președinte Funky Citizens și a fost la primul tur al alegerilor din Republica Moldova.

07:00

Secțiile de votare s-au deschis votarea va avea loc până la ora 21.00, primele rezultate parțiale fiind așteptate la scurt timp după.

De notat că procesul de votare va continua în diaspora, în Europa de Vest și SUA, alegătorii moldoveni de peste hotare fiind importanți în stabilirea rezultatului final.

Asta înseamnă că, așa cum s-a întâmplat și în cazul primului tur, și al referendumului constituțional pentru integrarea în UE, rezultatele finale ar putea să întârzie.

În total, la scrutinele din 20 octombrie au participat 1.562.238 de alegători, ceea ce reprezintă 51,67% din numărul total de cetățeni cu drept de vot incluși în listele electorale.

Peste 240 de mii de alegători au votat în diasporă, iar 1.344 de voturi au venit prin corespondență.

De unde poate aduna Maia Sandu voturi

BBC a scris că înfrângerea Maiei Sandu în actualele alegeri ar putea reprezenta o lovitură serioasă pentru tabăra sa politică înainte de cele mai importante alegeri, cele parlamentare, care urmează să aibă loc anul viitor. Iar rezultatul este incert.

În primul tur, Maia Sandu a epuizat aproape complet rezerva electoratului de dreapta, proeuropean, din Republica Moldova.

„Dacă vorbim despre voturile pe care le-au primit ceilalți candidați în primul tur, atunci Alexandr Stoianoglo are o rezervă mult mai mare pentru extinderea câmpului electoral”, a spus pentru BBC Vasile Cantarji, sociolog la centrul CBS-AXA din Chișinău.

Omul de afaceri Renato Usatîi, care s-a clasat pe locul al treilea în primul tur, cu aproape 14% din voturi ar putea fi una dintre cheile finalei prezidențiale. El și-a lăsat alegătorii să decidă singuri, după ce în 2020 anunțase că o susține pe Sandu.

Sandu ar putea avea de asemenea o rezervă de voturi de la alegătorii din diaspora moldovenească. În finala prezidențială din 2020, 262.000 de alegători din diaspora au votat, majoritatea pentru ea. În primul tur de acum două săptămâni au votat peste 240.000 de oameni, ceea ce sugerează că numărul poate crește.

Ce spun sondajele de opinie din Republica Moldova

Un sondaj iData publicat zilele trecute i-a oferit totuși Maiei Sandu prima șansă în alegerile de azi, scrie Agora.md. Analiza a elaborat trei scenarii.

În primul scenariu, pe teritoriul Republicii Moldova, fără stânga Nistrului și fără diasporă, Maia Sandu ar obține 50,95%, iar Alexandr Stoianoglo 49.05%. Cu includerea rezultatele votului din stânga Nistrului și diasporă, Maia Sandu ar acumula 55,2%, iar Alexandr Stoianoglo – 44,8%. Este un scenariu mai puțin probabil.

În al doilea scenariu, care a luat în calcul și felul în care s-a votat în primul tur, Maia Sandu ar obține pe teritoriul R. Moldova, fără stânga Nistrului și fără diasporă, 47,32%, iar Alexandr Stoianoglo 52,68%. Cu voturile din diasporă și din stânga Nistrului, Maia Sandu ar câștiga cu 52,2%, iar Alexandr Stoianoglo ar obține 47,8%.

În al treilea sondaj, cel mai probabil, s-a ținut cont pe lângă variabilele din primul tur și de cum s-a votat la referendum. Astfel, pe teritoriul R. Moldova, fără stânga Nistrului și fără diasporă, Maia Sandu ar obține 46,07%, iar Alexandr Stoianoglo ar obține 53,93%. Cu votul din diasporă și din stânga Nistrului, Maia Sandu ar câștiga cu 51,1%, iar Alexandr Stoianoglo ar acumula 48,9%.

Acuzații de fraudă electorală

Factorul fraudei electorale ar putea conta însă foarte mult.

Autoritățile de la Chișinău spun că Ilan Șor, oligarhul fugar, condamnat de o instanță moldovenească pentru același „furt al secolului”, și care trăiește acum la Moscova, a creat cu ajutorul complicilor din țară o rețea extinsă de cumpărare a voturilor, cu ajutorul căreia poate direcționa zeci de mii de buletine de vot spre favoritul său.

Zeci de milioane de euro pentru aceste scopuri, susțin ei la Chișinău, intră în țară.

Într-o declarație făcută în noaptea de după primul tur de scrutin, Maia Sandu a spus că obiectivul grupului criminal care a efectuat un atac fără precedent asupra democrației din țară a fost să cumpere 300.000 de voturi.

Sute de percheziții la oameni suspectați de participare la frauda electorală au avut loc în cele două săptămâni care s-au scurt între cele două tururi, zeci de persoane au fost reținute și milioane de lei confiscați, iar presa a publicat de asemenea materiale despre tentativele de fraudă electorală.

„Scara cumpărării voturilor este foarte mare, colosală. Ea este capabilă să schimbe distribuția procentuală a voturilor exprimate pentru candidați în turul doi”, a spus Vasile Cantarji pentru BBC.

Referendumul pentru integrarea în UE a fost validat

O victorie, chiar dacă una la limită, a fost totuși revendicată de tabăra guvernării.

Curtea Constituţională de la Chişinău a validat joi rezultatele referendumului privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, desfăşurat duminica trecută.

Persoanele cu drept de vot fuseseră chemate să răspundă la întrebarea: „Susţineţi modificarea Constituţiei în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?”.

Fostul ministru de Externe al Moldovei Nicu Popescu a declarat anterior și ce anume înseamnă asta: decizia va seta cadrul constituțional pentru toate guvernările din Republica Moldova până cel puțin la momentul aderării la UE.

Înainte ca instanţa să se întrunească în şedinţă în vederea confirmării rezultatului referendumului constituţional, în fața sediului Curţii Constituţionale au existat proteste, notează portalul NewsMaker.

Reprezentanţii blocului prorus „Victorie”, în frunte cu deputata Marina Tauber, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor, au cerut să fie lăsaţi în incinta sediului Curţii Constituţionale, ca să depună o sesizare privind infirmarea rezultatelor referendumului republican.