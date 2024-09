Război în Ucraina, ziua 926: SUA îşi menţin refuzul de a permite Kievului să atace Rusia cu arme americane / Germania va livra încă 12 tunuri autopropulsate / Brigada Azov reușește un contratac într-o localitate ocupată din Donețk

Volodimir Zelenski a ajuns vineri dimineață la baza americană Ramstein din Germania pentru a participa la întâlnirea „grupului de contact” și pentru întâlniri bilaterale cu cancelarul Olaf Scolz și cu secretarul american al apărării, Lloyd Austin. Președintele ucrainean a făsut apel la aliații occidentali să ignore „liniile roșii” ale Moscovei și să pemrită Kievului să folosească armamentul cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul inamic, „pentru ca Rusia să fie motivată să caute pacea”.

Cenzura este „justificată” pe vreme de război, spune Kremlinul

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a estimat vineri că cenzura asupra mijloacelor de informare în masă este „justificată” în condiţiile „stării de război” în care se află Rusia, care a lansat în februarie 2022 o invazie împotriva Ucrainei.

Rusia desfăşoară o amplă campanie de represiune împotriva detractorilor săi şi a mass-media independente, ceea ce a făcut ca această ţară să se afle la coada clasamentului pentru 2024 al ONG-ului Reporteri fără Frontiere.

SUA îşi menţin refuzul de a permite Ucrainei să atace Rusia cu arme americane

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a respins vineri încă o dată cererea Ucrainei de a putea să folosească armele americane cu rază lungă de acţiune în atacuri asupra unor ţinte situate pe teritoriul Rusiei.

„Nu cred că există o anumită capabilitate care să poată fi decisivă” în acest război, a explicat Austin la încheierea unei noi întâlniri a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, care a reunit baza aeriană Ramstein din Germania ţările ce oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile în SUA. Dedesubturile Operațiunii Doppelganger și ale „spălării informației”

Pe 4 septembrie, Departamentul Trezoreriei din SUA a anunțat că a supus sancțiunilor zece cetățeni ruși și două entități pentru participarea la influențarea malignă a alegerilor prezidențiale din noiembrie. De asemenea, Departamentul de Justiție a confiscat 30 de domenii de internet suspectate că au participat în ceea ce a fost numit generic „Operațiunea Doppelganger”.

Polonia emite mandate de arestare contra unor oficiali din Belarus implicaţi în deturnarea avionului în care se afla disidentul Roman Protasevici

Justiţia poloneză a anunţat vineri că a emis mandate de arestare în lipsă împotriva a trei cetăţeni belaruşi, inclusiv pe numele unui ofiţer KGB, acuzaţi de interceptarea în 2021 de către Belarus a unui avion al companiei Ryanair care survola teritoriul acestei ţări pentru a aresta un activist opozant ce se afla printre pasageri.

„E modul cel mai rapid de a pune capăt acestui război”. Apelul șefului NATO către ţările care sprijină militar Ucraina

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut vineri ţărilor care sprijină militar Ucraina în războiul cu Rusia să furnizeze mai multe arme Kievului, considerând că aceasta este modalitatea de a pune capăt acestui război şi a acuzat China că prin sprijinul indirect pe care-l oferă Rusiei contribuie semnificativ la prelungirea conflictului.

Viktor Orban afirmă că „nici Moscova şi nici Kievul nu au voinţa să ajungă la pace”

Premierul conservator ungar Viktor Orban, care menţine relaţii bune cu preşedintele rus Vladimir Putin, nu a exclus o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la forumul de la Cernobbio (nordul Italiei), unde liderul ucrainean este aşteptat vineri. „Sper că este aici. Avem o relaţie bună”, a spus Orban.

De asemenea, premierul ungar a apreciat că „o întâlnire între Putin şi Zelenski este cu siguranţă posibilă şi necesară”, deşi „nici Moscova şi nici Kievul nu au voinţa să ajungă la pace”, ambele fiind „convinse că timpul va juca în favoarea lor” în acest război.

Azerbaidjanul negociază livrări de gaze către alte trei state europene / De ce l-au contactat și Moscova şi Kievul pe Aliyev

Azerbaidjanul poartă discuţii referitoare la extinderea exporturilor sale de gaze naturale în cel puţin trei noi ţări din Europa, a declarat vineri preşedintele Ilham Aliyev. Azerbaidjanul, care a început să vândă gaze Europei în 2020, furnizează în prezent gaze naturale în opt state din Europa şi are un acord cu regiunea să îşi dubleze exporturile până în 2027.

De asemenea, Ilham Aliyev a confirmat că autorităţile de la Moscova şi Kiev l-au contactat pentru a facilita tranzitul gazelor naturale prin Ucraina spre Europa, după ce un important acord de tranzit va expira, la finele acestui an.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au preluat controlul asupra unei noi localități din regiunea Donețk – Zhuravka – în estul Ucrainei, transmite Reuters.

Popularitatea preşedintelui rus Vladimir Putin este în scădere, la o lună după ce Ucraina a lansat o ofensivă surpriză în provincia rusă de graniţă Kursk, relevă un sondaj publicat vineri de Centrul pentru Studiul Opiniei Publice (Vtsiom).

Acest sondaj recent, efectuat între 26 august şi 1 septembrie, arată că 75,5% dintre ruşi au încredere în liderul de la Kremlin, faţă de 81,5% la sfârşitul lunii iulie. Aproape 20% dintre cei chestionaţi au spus că nu au încredere în preşedinte, iar restul au preferat să nu răspundă.

Preşedintele Putin se bucura de o încredere de peste 80% înainte ca trupele ucrainene să atace direct teritoriul rus, luând prin surprindere armata rusă care era slab desfăşurată în provincia Kursk. De asemenea, 72% dintre cei chestionaţi aprobă modul în care şeful statului administrează ţara, o scădere de 6,4 procente faţă de sfârşitul lunii iulie.

Incapacitatea armatei ruse de a apăra teritoriul naţional pare astfel să fi subminat încrederea populaţiei ruse în liderul de la Kremlin, deşi în acest timp trupele ruse au continuat să înainteze pe frontul din estul Ucrainei. (EFE via Agerpres)

Ministrul apărării din Ucraina a spus într-un mesaj pe X care sunt prioritățile Ucrainei la a 24-a reuniune în format Ramstein:

Germania va livra Ucrainei încă 12 tunuri autopropulsate, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în marja reuniunii a așa-numitului grup Ramstein al națiunilor care furnizează arme Kievului.

El a declarat la baza aeriană Ramstein că obuzierele vor proveni din industrie și nu din stocurile militare ale țării.

Zelenski le-a cerut aliaților săi reuniți vineri în Germania „mai multe arme” și permisiunea de a le folosi pentru a lovi și teritoriul rus, într-un moment în care Moscova își intensifică bombardamentele devastatoare și avansează pe frontul de est.

„Avem nevoie de mai multe arme pentru a respinge forțele ruse din țara noastră, în special în regiunea Donețk din est”, a declarat liderul ucrainean la deschiderea reuniunii aliaților Ucrainei de la baza Ramstein.

„Lumea dispune de suficiente sisteme de apărare aeriană pentru a se asigura că teroarea rusă nu are niciun rezultat”, a spus el. (AFP)

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut vineri Chinei să nu mai sprijine războiul Rusiei în Ucraina și a declarat că asistența Beijingului a fost un element semnificativ în continuarea războiului.

„China a devenit un facilitator decisiv al războiului Rusiei împotriva Ucrainei. China este cea care permite producerea multora dintre armele pe care le folosește Rus”, a declarat Stoltenberg reporterilor la Oslo.

Stoltenberg a avertizat că alimentarea continuă de către Beijing a războiului din Ucraina ar putea avea un impact negativ asupra intereselor și reputației sale. „Fac apel la China să nu mai sprijine războiul ilegal al Rusiei”, a spus el.

China a descris anterior declarații similare făcute de NATO drept „răuvoitoare” și părtinitoare, notează Reuters.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a anunțat vineri un nou pachet de ajutor militar, de 250 de milioane de dolari, pentru Ucraina.

„Președintele (Joe) Biden va semna un nou program de asistență pentru securitate în valoare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina. Acest lucru va crește capacitatea de a răspunde noilor nevoi ale Ucrainei”, a declarat Austin la o reuniune în Germania a susținătorilor internaționali ai Ucrainei.

Zelenski anunță câte localități controlează trupele ucrainene din regiunea rusă Kursk / Comandantul armatei ucrainene: Strategia noastră funcționează.

Comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sîrski a declarat că incursiunea forțelor sale în regiunea rusă Kursk și-a atins scopul, în condițiile în care forțele Moscovei nu au mai câștigat „nici măcar” un metru în ultimele șase zile în zona orașului ucrainean Pokrovsk, un front-cheie unde s-au concentrat eforturile din ultimele luni ale trupelor lui Vladimir Putin.

O brigadă ucraineană a afirmat vineri că a recâștigat de la ruși controlul asupra „unei părți” a localității New York, în timpul unui contraatac reușit în această așezare din regiunea Donețk), transmite France Presse, subliniind că este una din puținele cazuri de avans ucrainean în această zonă din ultimele luni.

Brigada Azov a anunțat pe Telegram că a reușit să „recâștige controlul asupra unei părți din New York și să deblocheze” soldații ucraineni „înconjurați de forțele inamice”.

Marea Britanie va furniza Ucrainei în lunile următoare 650 de sisteme de rachete.

Regatul Unit va furniza în următoarele luni 650 de sisteme de rachete Ucrainei pentru a o ajuta să îşi întărească apărarea aeriană, a anunţat Londra vineri, după critici ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la ritmul livrărilor de ajutor militar pentru Kiev.

Estonia a acuzat joi Serviciul de informaţii militare al armatei ruse (GRU) că a întreprins începând din 2020 atacuri cibernetice împotriva Ucrainei, ţărilor membre ale NATO şi UE, inclusiv împotriva Estoniei.

Trei ministere estoniene au fost ţinta unor importante atacuri cibernetice în 2020.

„Estonia a atribuit aceste atacuri membrilor unităţii 29155 a Serviciului de informaţii militare al armatei ruse”, a subliniat Ministerul Afacerilor Externe estonian într-un comunicat.

„O anchetă naţională şi internaţională întreprinsă în zece ţări a arătat că obiectivul Rusiei era de a provoca distrugeri sistemelor informatice naţionale, de a obţine informaţii sensibile şi de a da o lovitură sentimentului nostru de securitate”, a declarat ministrul estonian al afacerilor externe Margus Tsahkna, potrivit comunicatului. (AFP via Agerpres)

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1170 soldați, 7 tancuri, 9 alte blindate de luptă, 20 piese de artilerie, 1 lansator multiplu de rachete, 1 sistem antiaerian, 72 diferite vehicule și 13 echipamente speciale.

„În regiunea Lugansk, forțele ucrainene au lovit cu succes punctul de realimentare al unui pluton de tancuri rusești, distrugând cel puțin patru tancuri principale de luptă T-80BVM și o cisternă de combustibil MAZ 531605”, notează OSINTtechnical, un cunoscut cont de pe platforma X care urmărește evoluția războiului din Ucraina.

Luhansk Oblast, Ukrainian forces successfully hit a refueling point for a platoon of Russian tanks, destroying at least four Russian T-80BVM MBTs and a MAZ 531605 fuel tanker.



Seen here, a Russian soldier wanders through the burning hulks. pic.twitter.com/CTRnSxjN8D