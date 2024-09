Trei angajați de la Crucea Roșie au fost uciși în Donețk, în urma unui atac rusesc într-un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC) a anunțat că trei membri ai personalului său au fost uciși joi în regiunea Donețk, după ce bombardamentele au lovit locul în care se aflau camioane cu ajutoare umanitare, conform The Guardian. Președintele Zelenski acuză o „crimă de război”.

Crucea Roșie a precizat că trei angajați ai lor au fost uciși, iar alți doi au fost grav răniți, după ce bombardamentele din Donețk au lovit un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare. ICRC a anunțat că distribuirea ajutoarelor nu începuse încă, astfel că nu au fost rănite alte persoane.

Echipa se pregătea să distribuie lemne și brichete în satul Viroliubivka, la nord de orașul Donețk, către gospodării, pentru a le ajuta să se pregătească pentru iarnă, conform Comitetului Crucii Roșii.

„Condamn cu fermitate atacurile asupra personalului Crucii Roșii. Este de neconceput ca un loc de distribuție a ajutoarelor să fie lovit de bombardamente. Inimile noastre sunt zdrobite astăzi, în timp ce plângem pierderea colegilor noștri și avem grijă de cei răniți. Această tragedie declanșează un val de durere pentru cei care și-au pierdut persoanele dragi în conflicte armate”, a declarat președinta ICRC, Mirjana Spoljaric.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că se află în spatele atacului, deși în declarația făcută de ICRC, nu au menționat cine este responsabil pentru bombardamente.

„O altă crimă de război comisă de Rusia. Astăzi, ocupantul teritoriului nostru a atacat mașinile misiunii umanitare a Comitetului Internațional al Crucii Roșii în regiunea Donețk. Până în prezent, știm despre două persoane rănite, care primesc toată asistența necesară.



Din păcate, trei persoane au fost ucise în urma acestui atac rusesc. Cele mai profunde condoleanțe familiilor și prietenilor lor. În acest război, totul este absolut clar – Rusia seamănă răul, Ucraina apără viața. Dacă cineva vrea să audă ambele părți, în Rusia acest lucru este perceput doar ca o permisiune de a ucide din nou.



Lumea trebuie să răspundă ferm. Țările și organizațiile internaționale nu pot rămâne indiferente. Doar împreună poate lumea forța Rusia să oprească această teroare și să facă Moscova să caute pacea”, a scris Zelenski pe platforma X.

Another Russian war crime. Today, the occupier attacked vehicles of the International Committee of the Red Cross humanitarian mission in the Donetsk region.



As of now, we know of two injured people who are receiving all necessary assistance. Unfortunately, three people were… pic.twitter.com/Ta2Vbj9TSj