LIVE Război în Ucraina, ziua 982: Rușii afirmă că au doborât 83 de drone ucrainene peste noapte / Coreea de Nord spune că va fi alături de ruși „până în ziua victoriei” / Moscova este „surprinsă” de ce face Turcia

Forțele antiaeriene ruse au interceptat peste noapte 83 de drone ucrainene care atacau instalații de pe teritoriul rusesc, a afirmat ministerul apărării de la Moscova, citat de TASS. Potrivit acestuia, au fost distruse 36 de drone ucrainene în regiunea Kursk, 20 în Briansk, 12 în Crimeea, 8 în Voronej, 4 în Orel și 3 în Belgorod. De cealaltă parte, ucrainenii au spus că forțele Moscovei au atacat azi-noapte cu 48 de drone și 3 rachete ghidate, dar niciuna nu și-a atins ținta.

Ucraina a crescut producția unei muniții vitale de la zero la milioane de unități / Ce spune cel care la 32 de ani a devenit șeful industriei militare ucrainene.

Ucraina a crescut producția de proiectile pentru mortiere de la zero înainte de invazia rusă la milioane pe an în prezent, a declarat pentru Reuters cel mai important oficial ucrainean din sectorul armamentului.

Forțele ruse au capturat trei așezări în estul Ucrainei, afirmă ministerul apărării de la Moscova, citat de agențiile de presă de stat.

Este vorba de așezările Leonidivka, Novoukrainka și Shakhtarske, notează Reuters, care adaugă că nu a putut verifica în mod independent informația.

Rusia a pierdut dimineață un avion de luptă Su-34, sugerează postări de pe canale de Telegram apropiate de forțele aeriene ale Moscovei.

Ministra de externe din Coreea de Nord s-a dus la Moscova cu un mesaj clar: „Până în ziua victoriei vom fi alături de camarazii noștri ruși” / Răspunsul lui Lavrov.

Coreea de Nord va sprijini Rusia până când aceasta va obține victoria în războiul din Ucraina, a declarat vineri ministrul de externe Choe Son Hui, care s-a dus la Moscova să discute cu omologul ei, Serghei Lavrov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus vineri că nu are „nimic de adăugat la ceea ce s-a spus deja” cu privire la declarațiile occidentale potrivit cărora Coreea de Nord a trimis mii de soldați în Rusia pentru a o ajuta în războiul său împotriva Ucrainei.

Declarația vine după ce secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat joi că Phenianul are 10.000 de soldați în Rusia, inclusiv 8.000 în regiunea Kursk din vest, despre care a spus că se așteaptă să intre în luptă împotriva Ucrainei în zilele următoare.

Rusia nu a confirmat și nici nu a infirmat prezența soldaților nord-coreeni pe teritoriul său. (Reuters)

Rusia a lansat peste 2.000 de drone de atac asupra unor ținte civile și militare din Ucraina luna trecută, a afirmat vineri armata ucraineană, potrivit Reuters.

Moscova a efectuat atacuri aeriene regulate asupra orașelor ucrainene, capitala Kiev fiind atacată de 20 de ori numai în luna octombrie.

Statul Major al Ucrainei a afirmat într-o declarație că a interceptat 1.185 din cele 2.023 de drone lansate luna trecută și că alte 738 s-au „pierdut din punct de vedere al localizării”.

„În total, de la începutul anului 2024, inamicul a lansat 6.987 de drone de atac pe teritoriul Ucrainei. Dronele inamice au vizat în principal infrastructuri civile și critice”, se arată în comunicatul armatei ucrainene.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va avea consultări strategice la Moscova cu omologul său nord-coreean Choe Son Hui în cursul zilei de vineri, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Zaharova, într-o postare pe canalul său oficial Telegram, a publicat și fotografii cu Lavrov întâlnindu-se cu Choe într-o gară din Moscova.

SUA spun că 8.000 de soldaţi nord-coreeni se află la granița cu Ucraina și ar putea intra în luptă „în zilele următoare”.

Aproximativ 8.000 de soldați nord-coreeni sunt staționați în regiunea rusă Kursk, la granița cu Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, avertizând că Moscova se pregătește să-i trimită în luptă „în zilele următoare”.

China a transmis vineri că strângerea relațiilor dintre dintre Phenian și Moscova nu e treaba ei, reacția venind după ce Washingtonul a avertizat că până la 8.000 de soldați nord-coreeni se antrenează în Rusia și sunt pregătiți să lupte contra Ucrainei.

„Coreea de Nord și Rusia sunt două state independente. Modul în care acestea își dezvoltă relațiile le privește”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, potrivit Reuters.

Canalul de Telegram Baza a postat un clip cu atacul asupra depozitului petrolier rusesc din Svetlograd. În imaginile înregistrate de o cameră de supraveghere se vede cum cel puțin dintre rezervoarele de carburanți este învăluit de o minge de foc.

