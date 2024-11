LIVE Război în Ucraina, ziua 983: Noi amenințări cu armele nucleare de la Moscova / Americanii vor trimite în Ucraina încă 200 de blindate Stryker / Zelenski, mesaj dur către Occident pe tema forțelor nord-coreene

Volodimir Zelenski a făcut apel la aliații Ucrainei să nu mai „stea să se uite” și să ia măsuri în ce privește forțele nord-coreene din Rusia înainte ca acestea să intre în luptă contra Ucrainei. Coreea de Nord a făcut progrese în ceea ce privește capacitățile sale militare, rachetele și producția de armament și „acum, din păcate, vor învăța războiul modern”, a spus președintele ucrainean. „Primele mii de soldați din Coreea de Nord sunt în apropierea frontierei ucrainene. Ucrainenii vor fi forțați să se apere împotriva lor. Iar lumea iar va sta să se uite”, a spus el, acuzând că Ucraina nu a primit arme cu rază lungă, deși știe exact unde în Rusia sunt trupele trimise de Phenian.

Un cetățean american care a fost scos din estul Ucrainei de forțele speciale ruse după ce a ajutat Kremlinul să lovească ținte ucrainene a declarat sâmbătă la Moscova că a cerut cetățenia rusă.

„Numele meu este Daniel Martindale”, a spus el la o conferință de presă. „Aici este pașaportul meu. A trecut prin război cu mine, puteți vedea în ce stare este”, a spus el în limba engleză, ridicând ceea ce părea a fi un pașaport american și un certificat de naștere zdrențuite.

El a spus că nu a fost constrâns, că dorește să primească cetățenia rusă și a prezis că Rusia va câștiga războiul din Ucraina.

A US citizen holds a press conference in #Moscow , admitting to being a spy for #Russia in #Ukraine since 11 Feb 2022. Daniel Martindale showed his passport, saying he intends to apply for RU citizenship after being "extracted" from Ukraine, where he helped 🇷🇺 kill citizens. pic.twitter.com/oZTpPn7QZb

Nu este clar încă modul în care Rusia intenționează să valorifice forța de luptă primită de la Kim Jong Un, însă angajarea trupelor nord-coreene în tipul de operațiunile ofensive extrem de dure pe care Rusia le-a desfășurat este foarte probabil să ducă la un număr mare de pierderi nord-coreene, estimează Institutul pentru Studiul Războiului.

Coreea de Nord a decis probabil să se angajeze în război în numele Rusiei pentru a dobândi o experiență de luptă valoroasă într-un război modern, trebuie notat că modul în care comandamentul rus va folosi trupele nord-coreene în luptă va afecta capacitatea acestora de a învăța și transmite în mod semnificativ experiența de luptă.

Dacă trupele nord-coreene vor avea aceleași rate de pierderi ca și forțele rusești, atunci lecțiile de pe câmpul de luptă pe care Phenianul speră să le învețe vor fi subminate și va fi puțin probabil ca liderul Kim Jong Un să își angajeze forțele pentru a se confrunta cu astfel de pierderi pe câmpul de luptă pe termen nelimitat.

Rusia a atacat peste noapte cu 71 de drone, lansate din regiunile Orel și Kursk, spun forțele aeriene ucrainene într-un mesaj pe Telegram.

Potrivit sursei citate, 39 a fost doborâte în regiunile Kirovohrad, Kiev, Sumî și Poltava, 21 „s-au pierdut local”, 5 s-au întors în Rusia și la ora 11:00 încă mai erau în aer 5 drone.

„Orice președinte al unei puteri nucleare își asumă această obligație”. Ce a declarat Dmitri Medvedev pentru presa rusă.

Rusia va fi pregătită să își apere existența cu arme nucleare, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, citat de agenția de stat TASS.

Forțele ruse au capturat două așezări în estul Ucrainei, a afirmat sâmbătă dimineață ministerul apărării de la Moscova, citat de agențiile de presă ruse. Potrivit acestora, este vorba de așezările Kurakhivka și Pershotravneve.

VIDEO Un grup de soldați ruși care încerca un asalt în Kursk a rămas fără blindate. Apoi a intrat în acțiune un ucrainean din forțele speciale.

Un clip publicat pe rețelele de socializare de forțele speciale ale armatei ucrainene arată, potrivit acestora, distrugerea unui grup de infanteriști ruși care încercau un asalt pe timp de noapte în regiunea rusă Kursk.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1270 soldați, 8 tancuri, 17 alte blindate de luptă, 37 tunuri, 76 diferite vehicule și 4 echipamente speciale.

Cel puțin două persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești care a avut loc în cursul nopții asupra capitalei ucrainene Kiev, au declarat sâmbătă dimineață oficialii orașului.

Potrivit lui Serhiy Popko, șeful administrației militare locale, resturile de la dronele doborâte au câzut în trei districte ale orașului, provocând incendii și daune la clădiri rezidențiale.

Atacul era încă în desfășurare sâmbătă dimineața, au spus autoritățile, iar corespondenții Reuters au transmis că au auzit explozii în oraș și în împrejurimi.

Statele Unite vor furniza Ucrainei încă 200 de blindate de luptă 8×8 Stryker în cadrul pachetului de ajutor militar de 425 milioane de dolari anunțat vineri.

Ucraina va ajunge astfel la un total recepționat de 400 de vehicule de luptă Stryker, pe care le-a folosit pe toate fronturile, inclusiv în incursiunea diin regiunea rusă Kursk.

Ministrul sud-coreean de externe Cho Tae-yul, întrebat dacă Seulul ar putea trimite arme în Ucraina ca răspuns la ajutorul acordat Rusiei de către Coreea de Nord, a declarat că toate scenariile posibile sunt luate în considerare.

Coreea de Sud a furnizat Ucrainei ajutor non-letal, inclusiv echipamente de deminare, dar până în prezent a refuzat cererilor Kievului pentru armament.

„Toate scenariile posibile sunt luate în considerare”, a declarat Cho când a fost întrebat dacă Seulul ar putea trimite armamentUcrainei.

„În special, vom urmări nivelul de participare a forțelor (nord-coreene) la război și ce va primi la schimb Coreea de Nord de la Rusia. Vom lua în considerare toți acești (factori) înainte de a lua decizii concrete”, a spus el. (Reuters)

Un atac cu rachete rusești asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a lovit vineri un loc folosit de polițiști, ucigând un ofițer superior și rănind alte 40 de persoane, a afirmat biroul procurorului general.

Nouă civili și un angajat al forțelor de salvare s-au numărat printre răniți în atacul de la sfârșitul după-amiezii, potrivit sursei citate. Poliția a precizat că atacul a fost desfășurat cu rachete S-400.

Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a spus că unii ofițeri răniți sunt în stare gravă.

Rescue efforts are ongoing in Kharkiv at this hour after the Russian terrorist state sent 500kg guided bombs into a busy police station and the surrounding residential buildings.



There are at least 26 victims, dead and wounded.



Ukraine is still forbidden by the US to strike the… pic.twitter.com/4Y3QH37R31