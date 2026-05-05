„Mă simt ca singurul adult din cameră”. Mesajul unui ministru înainte de votul pe moțiunea de cenzură

Cu câteva ore înainte ca moțiunea de cenzură AUR-PSD împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan să intre la vot, ministrul PNL al Educației a transmis marți dimineață un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Deși sunt un copil în ce privește politica, mă simt deseori ca singurul adult din cameră. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a scris Mihai Dimian, marți dimineață, pe pagina sa de Facebook.

Plenul Camerei Deputaților și Senatului în care va fi decisă soarta Cabinetului condus de Ilie Bolojan se reunește astăzi, de la ora 11.00. În timp ce social-democrații sunt convinși că moțiunea de cenzură va trece, chiar cu un scor mare, liberalii spun că „încă” se joacă.

Mihai Dimian a devenit în martie ministru al Educației, după ce acesta a fost desemnat de către PNL pentru a ocupa postul vacant după demisia lui Daniel David, la finalul lui decembrie.