Macron vrea „o abordare europeană bine organizată” pentru reluarea dialogului cu Putin, dar fără „prea mulţi interlocutori” / Ce spune Kremlinul

Putin și Macron, la Kremlin, în februarie 2022, cu câteva săptămâni înainte ca Rusia să declanșeze războiul în Ucraina. Foto: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că vrea ca reluarea dialogului cu Vladimir Putin să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulţi interlocutori”, subliniind în acelaşi timp că primele contacte „tehnice” au confirmat în special că, pentru moment, „Rusia nu doreşte pacea”, relatează marți agenția de presă France Presse, citată de News.ro.

Preşedintele francez anunţase deja în decembrie că doreşte să reia discuţiile directe cu omologul său rus, întrerupte în mare parte din cauza războiului din Ucraina, iar la începutul lunii februarie l-a trimis pe consilierul său diplomatic la Moscova pentru a le pregăti.

„Ce am obţinut? Confirmarea că Rusia nu doreşte pacea în acest moment. Dar, mai ales, am reconstruit aceste canale de discuţie la nivel tehnic”, a explicat el într-un interviu publicat marţi de mai multe ziare europene, printre care El Pais şi Süddeutsche Zeitung.

„Dorinţa mea este să împărtăşesc acest lucru cu partenerii mei europeni şi să avem o abordare europeană bine organizată”, a adăugat el. Potrivit liderului de la Elysee, dialogul cu Vladimir Putin trebuie să aibă loc fără „prea mulţi interlocutori, cu un mandat dat, o reprezentare simplă”.

Emmanuel Macron a pledat din nou pentru a nu „delega” acest dialog Statelor Unite, care au reluat discuţiile cu Moscova de la revenirea la putere a lui Donald Trump în urmă cu un an.

„Geografia noastră nu se va schimba. Fie că ne place sau nu, Rusia va fi mereu acolo mâine. Şi se află la porţile noastre”, a explicat el. În ziua în care Moscova şi Kievul vor ajunge la un acord de pace, „va trebui să construim o nouă arhitectură de securitate în Europa cu Rusia”, a avertizat el.

Kaja Kallas vrea o listă de cerințe pentru Rusia

Ţările Uniunii Europene trebuie mai întâi să se pună de acord asupra aşteptărilor lor faţă de Rusia înainte de a discuta cu Vladimir Putin, a declarat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

„Să discutăm despre ce vrem să vorbim cu ruşii înainte de a decide cine va fi persoana care va discuta cu ei”, a afirmat ea într-un interviu acordat mai multor mass-media, printre care AFP.

Kaja Kallas a declarat că intenţionează să transmită în zilele următoare celor 27 de state membre ale UE o listă de „idei” care să precizeze cerinţele care, în opinia sa, ar trebui impuse Moscovei. „Dacă ei formulează cerinţe maximaliste, şi noi ar trebui să formulăm cerinţe maximaliste”, a subliniat ea.

Rusia se declară dispusă la dialog

„Rusia a fost întotdeauna favorabilă menţinerii unui dialog care, în opinia şi convingerea noastră, ar putea contribui la soluţionarea celor mai complexe probleme”, a reacţionat marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei de presă zilnice, subliniind că „o confruntare nu va ajuta la soluţionarea acestora”.

El a confirmat că recent au avut loc „contacte” cu Franţa care ar putea contribui la „stabilirea unui dialog la cel mai înalt nivel într-un mod destul de operaţional, dacă se doreşte şi dacă este necesar”, fără a da mai multe detalii.

Kremlinul „a luat serios în considerare declaraţiile domnului Macron privind necesitatea stabilirii de relaţii cu Rusia, iar aceste declaraţii ne bucură”, a asigurat Peskov, considerând că „reducerea la zero a relaţiilor noastre este ilogică, contraproductivă şi dăunătoare pentru toate părţile”.