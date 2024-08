Ciolacu, după Consiliul Național al PSD: Colegii mei nu vor afla de o eventuală candidatură la prezidențiale nici de pe Facebook, nici de la televizor

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, după ședința Consiliului Național al partidului, că o eventuală decizie de a candida la alegerile prezidenţiale nu va fi aflată de colegii săi nici de pe Facebook, nici de la televizor, spunând că va avea discuţii pe acest subiect cu preşedinţii organizaţiilor judeţene.

Marcel Ciolacu a spus că decizia privind candidatura sa va fi discutată în ineriorul partidului.

„Am stabilit cu colegii mei că o eventuală decizie a mea de a candida nu o vor afla nici pe Facebook, nici la televizor. În primul rând va fi discutată în interiorul partidului. Şi am stabilit cu ei că în acest weekend voi discuta cu fiecare în parte la telefon, pentru că nu vorbim niciun secret de stat”, a declarat Marcel Ciolacu, citat de News.ro, vineri, la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD.

Întrebat ce l-ar împiedica să candideze, liderul PSD a răspuns: „Opiniile colegilor mei. De aceea îi sun. Am această datorie de a avea discuţia pentru că sunt preşedintele Partidului Social Democrat şi am anunţat că voi candida pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Social Democrat. (…) Voi stabili cu colegii. Lăsaţi-mă întâi să stau de vorbă cu fiecare coleg în parte”.

Care este termenul limită pentru Ciolacu pentru a-și anunța candidatura la prezidențiale

„Domnul Marcel Ciolacu a spus că nu va face un asemenea anunţ (n.red.: privind candidatura la prezidențiale) până nu va discuta cu fiecare preşedinte de filială şi cel puţin de când dumnealui este preşedintele partidului toate deciziile s-au luat în cadrul partidului, iar în perioada imediat următoare va lua contact telefonic sau direct cu toţi preşedinţii de filiale judeţene, urmând ca apoi, în funcţie de discuţiile respective, pe candidatura eventuală a dumnealui, pe lista de conducere cu care se va prezenta la congres, să apară şi anunţul dumnealui”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, citat de News.ro.

Întrebat până când ar putea Marcel Ciolacu să își anunțe candidatura pentru funcția de președinte al României, Romașcanu a spus că „cel târziu până pe 22 (n. red.: august)”.

„Probabil că va fi un anunţ şi mai devreme, în funcţie de consultările, de când se vor desfăşura consultările cu colegii noştri”, a spus Romașcanu.

PSD are „deschisă ușa” pentru un candidat independent

Lucian Romașcanu a spus că „este deschisă ușa” și pentru un candidat independent pe care PSD să îl susțină, însă a adăugat că „mi-e greu să cred că va veni cineva, dacă până în acest moment nu a venit”.

„N-a venit nimeni independent pe la noi pe acolo, noi (n. red.: PSD Buzău) am transmis deja o rezoluţie de susţinere a domnului Ciolacu în poziţia de preşedinte al Partidului Social Democrat”, a transmis Romaşcanu.

Lucian Romașcanu a spus și că la congresul din 24 august se va marca și o premieră, pentru că președintele partidului va fi votat prin vot electronic.

Ciolacu, despre candidatura la prezidențiale: „O să fie o discuție”

Marcel Ciolacu a fost întrebat, vineri, înainte de şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD, dacă îşi va anunţa colegii în legătură cu o candidatură la alegerile prezidenţiale. „O să fie o discuţie, cum e normal”, a răspuns Ciolacu, potrivit News.ro.

În ședința de vineri a Consiliului Național, vor fi aprobate condițiile pentru alegerea conducerii la Congresul PSD din 24 august, Ciolacu spunând că va candida pentru a fi ales „cu o echipă”.

„Am intrat în zona statutară. Astăzi aprobăm care sunt condiţiile să te înscrii, care sunt condiţiile pentru partid, cum mergem cu moţiune la candidaturile în interiorul partidului. O să vin cu o echipă. Normal că doresc şi schimbări în această echipă, de aceea am şi dorit să o extindem cu încă patru vicepreşedinţi pe domenii, fiindcă au trecut două rânduri de alegeri, alegerile locale şi europarlamentare. E normal să ţin cont de acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu, citat de News.ro.

El a mai fost întrebat dacă ar putea exista o schimbare de regulament în PSD, astfel încât în cursa internă să se înscrie şi candidaţi independenţi.

„A fost o discuţie în interior, am avut cu colegii mei această discuţie. Cu toţi am lăsat această portiţă deschisă, până în acest moment, şi am intrat pe ultima sută, nu a existat nicio solicitare a unui candidat independent să candideze din partea Partidului Social-Democrat”, a precizat Ciolacu.

PSD se va reuni în 24 august într-un congres ordinar pentru a-şi alege noua conducere şi pentru a-şi desemna candidatul la alegerile prezidenţiale.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, va suplimenta posturile de vicepreşedinte al partidului.

În acest moment, PSD are patru vicepreşedinţi pe domenii de activitate şi încă opt pe regiuni. Vor fi create încă patru noi posturi pentru „tinerii de viitor ai partidului”: Alfred Simonis, viitorul preşedinte al CJ Timiş, Gheorghe Şoldan, cel care l-a învins pe Gheorghe Flutur la şefia CJ Suceava, şi Rareş Hopincă, viitorul primar al Sectorului 2.

„Al patrulea post va fi ocupat probabil de Marian Neacşu, unul dintre oamenii de încredere ai premierului Ciolacu”, susţin surse citate de News.ro.