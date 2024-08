medicibuni – Dr. Ion Vasian, urolog MedLife: „E suficient un singur contact sexual neprotejat ca să contractăm o infecție cu transmitere sexuală“

2 din 10 tineri nu folosesc nicio metodă de protecție sexuală în prezent, potrivit celui mai recent studiu privind comportamentul sexual al românilor cu vârste între 16 și 35 de ani, solicitat de MedLife. În plus, doar puțin peste jumătate dintre respondenți folosesc prezervativul, singura metodă sigură de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală, după abstinență. Rezultatele studiului sunt confirmate de medici. Dr. Ion Vasian, medic specialist urolog la Hyperclinica MedLife Genesys Arad. Acesta consultă săptămânal, chiar de mai multe ori pe săptămână, pacienți la care depistează infecții cu transmitere sexuală. Printre cele mai problematice astfel de boli se numără sifilisul și infecția cu HIV, spune specialistul. „Am avut un pacient tânăr care a călcat strâmb doar o dată și ulterior, a fost diagnosticat cu HIV“, spune medicul.

Infecțiile cu transmitere sexuală se situează pe primele locuri în topul celor mai frecvente probleme cu care se prezintă bărbații tineri la urolog, spune dr. Ion Vasian. Din păcate, cei mai mulți dintre ei ajung la medic fie atunci când simptomele sunt extrem de supărătoare, fie când deja au apărut complicațiile, unele dintre ele ireversibile, cum este infertilitatea dată de infecțiile cu Chlamydia, de exemplu. Și mai îngrijorător este faptul că o parte dintre cei infectați nu ajung deloc la medic, pentru că nu au simptome deranjante sau au avut manifestări pasagere, însă transmit mai departe bolile, estimează specialistul.

În general, în sezonul cald numărul infecțiilor de acest tip crește.

Sifilis primar, secundar, terțiar

„În urmă cu puțin timp, s-a prezentat la cabinet un tânăr de aproape 40 de ani cu sifilis secundar. Această formă a bolii poate să apară de la 4 luni până la 2 ani de la infectare“, povestește dr. Ion Vasian.

În faza acută a sifilisului primar, la aproximativ 3 săptămâni de la contactul sexual neprotejat cu o persoană infectată, apare o leziune specifică pe organul genital, numită șancru. „Șancrul este o leziune care apare ca o ulcerație, este nedureroasă, are o formă rotundă, dimensiunea de 0,5-1,5 cm în diametru, are contur regulat, margini netede, culoare roșiatică spre brun, poate fi unică sau pot apărea mai multe pe aceeași suprafață. Suprafața organelor genitale poate căpăta un luciu specific, ca și dată cu lac. Două particularități importante are șancrul: caracterul indolor, care întârzie prezentarea la medic, și infiltrația – șancrul este infiltrat la bază și realizează o consistență cartonată, cartilaginoasă“, explică medicul urolog.

Pentru că leziunile din sifilisul primar pot să dispară de la sine după câteva zile, sunt rare cazurile în care pacientul se prezintă la medic în această fază a bolii. Mulți ajung la dermatolog sau la urolog în faza de sifilis secundar, când apar leziuni pe piele care se pot generaliza. Sifilisul secundar poate să apară la un interval de 9 săptămâni-4 luni de la infectare. „Erupțiile cutanate, numite și sifilide eritematoase, au un diametru de 5-15 mm, sub formă de macule rotunde, de culoare roz. Această erupție nu dă mâncărimi și se localizează pe piept, pe spate, pe fețele laterale ale toracelui, la nivelul rădăcinii membrelor, pe față, pe gât, pe extremități“, detaliază dr. Vasian.

Simptomele sifilisului secundar sunt mai supărătoare, iar pacienții pot să ajungă la medic, mai ales că manifestările pot să persiste una-două luni. Totuși, chiar și această formă poate să se estompeze, iar dacă sifilisul nu este tratat, el rămâne în corp și poate declanșa din nou simptome, mult mai severe de această dată, la un interval foarte lung – de până la 50 de ani de la infectare. „Este vorba despre sifilisul terțiar, fază în care pacientul poate fi total decompensat, cu multiple afectări de organe și care se poate solda cu decesul pacientului“, explică specialistul.

Dacă sifilisul nu este diagnosticat și tratat, pacientul poate transmite bacteria Treponema pallidum partenerilor cu care întreține relații sexuale neprotejate.

Simptomele infecțiilor cu transmitere sexuală, necunoscute de unii tineri

Cel mai frecvent, motivele pentru care bărbații tineri ajung la urolog sunt simptomele deranjante. Aceste simptome pot include secreții genitale anormale, care pot fi de diferite culori și consistențe, și care sunt adesea însoțite de un miros neplăcut. Senzațiile de arsură la urinare sunt un alt simptom comun și pot fi intense sau intermitente, afectând considerabil confortul zilnic al pacientului. De asemenea, durerile anormale la nivelul organelor genitale sunt un motiv frecvent de prezentare la urolog, aceste dureri putând varia de la disconfort ușor până la dureri severe și persistente. Pruritul în regiunea organelor genitale este un alt simptom deranjant, care poate duce la iritații și disconfort major. În plus, mărirea ganglionilor inghinali, care se manifestă prin umflături sau noduli dureroși în zona inghinală, reprezintă un alt semnal de alarmă care îi determină pe tinerii bărbați să solicite consultul unui specialist urolog.

O statistică îngrijorătoare relevată de studiul MedLife este că 22% dintre tinerii chestionați consideră că, dacă partenerul nu are niciun simptom, atunci cu siguranță nu are o infecție cu transmitere sexuală. Din păcate, în cazul multor infecții grave nu există simptome la bărbați.

„Unele persoane sunt purtătoare sănătoase ale anumitor bacterii și virusuri. La ele nu se manifestă simptomele, dar transmit mai departe infecția. De exemplu, HPV poate exista în organism ani la rând și să nu dea niciun simptom. Singurul simptom care poate să apară sunt condiloamele genitale. În rest, nu au niciun simptom“, precizează medicul specialist Ion Vasian.

De asemenea, infecția cu HIV poate să nu dea niciun simptom sau manifestările să nu fie specifice. Dr. Vasian descrie unul dintre cazurile pe care le-a avut la cabinet recent: . „Am avut un pacient tânăr care a călcat strâmb doar o dată și ulterior, a fost diagnosticat cu HIV. La un moment dat, a avut doar stări febrile timp de câteva săptămâni la rând: 39-40 de grade. A fost și internat, testele clasice efectuate în spital i-au ieșit bine, iar test de HIV nu i s-a făcut în spital. I s-a solicitat, în schimb, testul HIV când a vrut să înceapă un nou job, în cadrul analizelor obișnuite obligatorii pentru angajare. Acolo a fost depistat seropozitiv. A fost un șoc pentru el și pentru familia lui“, își amintește medicul.

De asemenea, infecțiile cu Chlamydia și cea cu Neisseria gonorrhoeae se numără printre problemele cele mai frecvente pe care dr. Vasian le identifică la pacienții săi. Cu toate acestea, potrivit studiului MedLife, 20% dintre respondenți au identificat doar 3 boli cu transmitere sexuală, iar Chlamydia și gonoreea nu fac parte dintre ele (aceștia au enumerat doar infecția cu HIV/SIDA, sifilisul și infecția cu HIV).

Dacă nu sunt diagnosticate și tratate, aceste infecții se transmit prin orice fel de contact sexual neprotejat. „E suficient un singur contact sexual vaginal, anal sau oral neprotejat ca să contractăm o infecție cu transmitere sexuală“, subliniazădr. Ion Vasian.

Iar pe termen lung, infecția cu Chlamydia poate duce la infertilitate, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților. Infecția cu HPV, care la femei este responsabilă pentru cancerul de col uterin, poate provoca la bărbați cancer penian, rectal sau anal, potrivit medicului urolog.

„Ideal ar fi ca analizele de identificare a eventualelor infecții cu transmitere sexuală să se facă înainte de a intra într-o nouă relație. Este vorba de Chlamydia, Trichomonas, HPV, Candida albicans, și mycoplasme, hepatitele B și C, HIV și sifilis. În cazul bărbaților, este vorba despre un test simplu: din primul jet urinar, fără să implice nicio procedură neplăcută“, explică dr. Vasian.

