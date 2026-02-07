Milionari pentru 40 de minute: O platformă crypto a trimis din greșeală 44 de miliarde de dolari clienților săi

O eroare tehnică a transformat sute de utilizatori ai platformei de criptomonede sud-coreene Bithumb în multimilionari pentru 40 de minute. În loc de un dolar, bursa a transferat din greșeală 44 de miliarde de dolari către participanții la o promoție, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Mai exact, Bithumb a trimis din greșeală aproximativ 620.000 de bitcoini către sute de utilizatori care au participat la un eveniment promoțional vineri. În loc să primească recompensa stabilită de 2.000 de woni (circa 1,37 dolari), cei 249 de câștigători selectați au primit, în medie, câte 2.490 de bitcoini fiecare, echivalentul a aproximativ 166 de milioane de dolari la prețul pieței.

Platforma și-a cerut scuze pentru eroare și a anunțat sâmbătă că a reușit să recupereze 99,7% din activele transferate.

Bithumb a precizat că a sistat tranzacțiile și retragerile la ora 19:40, reușind să recupereze imediat 618.212 bitcoini. Alți 1.788 de bitcoini, care fuseseră deja vânduți de către utilizatori între timp, au fost de asemenea recuperați, însă aproximativ 125 de unități rămân în continuare nerecuperate.

Compania a dat asigurări că incidentul a fost cauzat de o eroare internă de sistem și nu de un atac cibernetic. „Nu există probleme cu securitatea sistemului sau cu gestionarea activelor clienţilor”, a informat Bithumb într-un comunicat de presă.

Incidentul a provocat o scurtă scădere a preţului bitcoin pe platforma de schimb sud-coreeană din cauza vânzărilor efectuate de unii dintre destinatari. Prețul a atins un minim de 81,1 milioane de woni înainte de a se stabiliza din nou la peste 104 milioane de woni.