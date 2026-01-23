Ministerul Energiei cere ca luna viitoare să fie luată decizia finală de investiție în mini-reactoarele de la Doicești

Șantierul viitoarei centrale cu reactoare nucleare de mici dimensiuni, de la Doicești. Foto: Agerpres

Nuclearelectrica a anunțat, vineri seara, pe BVB, că a primit o solicitare din partea Ministerului Energiei pentru a completa ordinea de zi a ședinței acționarilor din 12 februarie, cu un punct legat de mini-reactoarele de la Doicești. Mai exact, Ministerul Energiei cere adoptarea deciziei finale de investiție în proiectul reactoarelor inovative, care ar urma să fie dezvoltate de americanii de la NuScale. Solicitarea Ministerului a fost făcută înainte de a fi fost discutat acest aspect în Consiliul de Administație al companiei, au declarat pentru HotNews surse din companie.

Legat de Consiliul de Administrație, Nuclearelectrica a mai anunțat, vineri seara, că unul dintre membri, Ionel Bucur, a solicitat încetarea mandatului începând cu 23 ianuarie, după două luni de la numire.

Ministerul Energiei, acționar majoritar al Nuclearelectrica, susține că decizia finală de investiție va fi luată în baza Studiului de fezabilitate a proiectului.

În luna decembrie, ministrul energiei Bogdan Ivan spunea că studiile vor fi finalizate până pe 28 februarie 2026. Adunarea Generală a Acționarilor în care va fi aprobată decizia finală va avea loc pe 12 februarie, înainte de acest termen de 28 februarie.

Compania de proiect RoPower Nuclear este deținută de Nuclearelectrica, companie de stat, și Nova Power and Gas, companie privată, fiecare cu câte 50%.

Nuclearelectrica a cheltuit peste 200 de milioane de euro pe studii

HotNews a scris că proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești a ajuns, la trei ani de la lansare, în următorul punct: peste 200 de milioane de dolari cheltuiți, absența unei decizii finale de investiție și o tranzacție imobiliară finalizată în favoarea partenerului privat al companiei de stat Nuclearelectrica.

Proiectul presupune construirea a șase reactoare nucleare de câte 77 MW la Doicești (Dâmbovița), pe un teren achiziționat în 2021 de compania privată Nova Power and Gas. L-a cumpărat cu cinci milioane de euro și l-a vândut companiei de proiect, din care face parte și statul, prin Nuclearelectrica.

Compania de stat a transmis, la solicitarea HotNews, că, până în prezent, “costul total al proiectului este de aproximativ 210 mil USD”.

Cât din această sumă a suportat Nuclearelectrica și cât partenerul privat Nova Power and Gas cu care a înființat compania de proiect RoPower Nuclear SA? Nuclearelectrica a răspuns că, până acum, contribuția partenerului privat a constat în aportul la capitalul social al companiei de proiect RoPower Nuclear. Adică, aproape 20 milioane lei, reprezentând jumătatea sa din capitalul social al companiei.

Afacerea cu terenul de la Doicești

În compania de proiect RoPower Nuclear SA, Nuclearelectrica și Nova Power and Gas dețin fiecare câte 50%.

Firma Nova Power and Gas era proprietara terenului de la Doicești pe care ar urma să fie construite mini-reactoarele. Acest teren îl cumpărase în 2021, cu câteva luni înainte să fie lansat proiectul. Anul trecut, în vară, a vândut terenul către compania de proiect care o deține împreună cu Nuclearelectrica, a recunoscut compania de stat, la solicitarea HotNews.

Terenul a fost achiziționat în 2021 cu circa 5 milioane de euro și vândut anul acesta cu peste 40 milioane euro, au declarat pentru HotNews surse din Nuclearelectrica, sub protecția anonimatului. Suma nu a fost confirmată oficial de Nuclearelectrica, susținând că este “confidențială”.

Nova Power & Gas susține că a efectuat lucrări ample de ecologizare pe terenul vândut

În timp ce Nuclarealectrica spune că aportul Nova Power la proiect a constat în capitalul social al companiei de proiect, Nova Power & Gas a afirmat, printr-un comunicat de presă, că a efectuat “lucrări ample de amenajare” pe terenul de la Doicești.

„Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, continuă să susțină și să investească, cu încredere, în proiectul SMR de la Doicești. Reprezentanții companiei au declarat că investițiile proprii în dezvoltarea primului proiect SMR din Europa vor continua, în ritmul și termenii stabiliți cu partenerii de proiect din România și SUA”, se arată în comunicatul de presă.

„Situl amplasamentului de la Doicești este transformat total. Acolo unde era una dintre cele mai mari termocentrale pe cărbune din țară, acum este un amplasament ecologizat, pregătit pentru dezvoltarea proiectului SMR atât la suprafață, cât și în subsol. Lucrările derulate din investițiile NOVA în beneficiul Proiectului SMR Doicești în perioada 2022 – 2025 au inclus lucrări complexe și de mare anvergură, urmărind să îndeplinească cerințele autorității de mediu și nu în ultimul rând cerințele speciale ale unui proiect nuclear de tip SMR”, a declarat Septimiu Costea, CEO Nova Power & Gas.