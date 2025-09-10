Ministerul Sănătăţii va primi bani ca să acopere toate tratamentele în străinătate de pe lista de aşteptare

Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, a informat marţi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care anunță în acest context că ministerul va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri.

„Astăzi, programul de tratamente în străinătate are pe lista de așteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. 30 de adulți și 13 copii – de la cel mai mic pacient de 1 an și 8 luni, până la cel mai vârstnic de 74 de ani. Cele mai multe solicitări sunt pentru afecțiuni oncologice, dar și pentru boli rare, afecțiuni genetice sau transplanturi”, precizează ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, marți seară, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Rogobete, Ministerul Sănătăţii va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea unor astfel de costuri.

„În urma unor discuții corecte și transparente cu ministrul finanțelor – căruia îi mulțumesc pentru promptitudine – joi, Ministerul Sănătății va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri. Asta înseamnă șansa la viață, continuitate în tratamente și speranță pentru fiecare pacient și familie aflată în dificultate”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.