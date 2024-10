Ministrul Câciu (PSD), despre Nicolae Ciucă: „Încă nu înțelegem ce l-a apucat/ Ajungem într-o situație de penibil politic”

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a afirmat că social-democraţii nu înţeleg „ce l-a apucat” pe preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, informează News.ro. „E ca un om care s-a schimbat peste noapte”, a spus Câciu, referindu-se la anului liderului PNL privind ruperea coaliției de guvernământ.

Adrian Câciu a relatat, la Digi24, modul în care a decurs ședința de guvern de miercuri, în care liberalii și social-democrații s-au întâlnit după anunțul ruperii coaliției de către PNL.

„Un om care s-a schimbat peste noapte”

„Ieri a fost şedinţă de guvern, miniştri plini, nu au fost la nivel de secretari de stat sau înlocuitori (…) Se lucrează. Să ştiţi că sunt oameni responsabili în ambele partide şi cred că au înţeles că a fi ministru nu înseamnă… adică înseamnă a fi om de stat şi a lucra pentru România”, a declarat Adrian Câciu.

El a fost întrebat cum colaborează social-democraţii cu Nicolae Ciucă în condiţiile în care liderul PNL susţine că PSD are tendinţe de partid-stat.

„Încă nu înţelegem ce l-a apucat. Dacă vreţi să vă spun o chestiune, opinie de-a mea, eu încă nu îl înţeleg. E ca un om care s-a schimbat peste noapte. Un om care a stat cu noi, împreună am stat şi am luat măsuri pentru România. Am făcut o coaliţie de guvernare când era o criză socială. Am intrat într-o zonă vulnerabilă, pentru că aveam un război la graniţă, izbucnit în februarie 2022. Împreună le-am dus. Şi cu Rareş Bogdan, şi cu Dan Motreanu, şi cu Florin Roman, şi cu Lucian Bode de la PNL, şi cu ai noştri, cu Sorin Grindeanu, cu Mihai Tudose. Nu înseamnă că discuţiile au fost întotdeauna lapte şi miere”, a explicat Câciu.

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene consideră că „ajungem într-o situație de penibil politic”, mai ales că rezultatel alegerilor ar putea obliga cele două partide să discute din nnou.

„Şi dacă ne vom întâlni la aceeaşi masă a discuţiilor, ce o să zicem? Cum a zis Gigi Becali cu Mitică Dragomir: noi nu ne-am jignit? Chiar nu suntem într-o zonă de rezonabilitate, adică ce încredere dorim să aibă clasa politică când continuăm cu această abordare? Ferim România de abuzurile PSD? Care abuzurile PSD? Să aducă un singur abuz al PSD-ului”, a mai declarat Adrian Câciu.

Anunțul făcut de Nicoale Ciucă

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat luni seară că rupe coaliția cu PSD, acuzând partidul condus de Marcel Ciolacu că are „în ADN-ul său abuzul de putere”. El a spus că PNL va rămâne totuși în guvern, „pentru a împiedica abuzurile PSD”. Decizia a fost anunțată pe Facebook și motivată prin hotărârea Curții Constituționale, care a scos-o pe Diana Șoșoacă din cursa pentru alegerile prezidențiale.

„Nu mă preocupă dacă PSD se bucură de eliminarea unui competitor politici, ci că ar putea face lucruri de neimaginat, pentru că PSD are în ADN-ul său abuzul de putere și comportament de partid-stat. Astăzi elimină un candidat, mâine altul, poimâine închid instituții de presă, iar în final subordonează politic tot statul român. Coalția de guvernare cu PSD se oprește aici”, a declarat Ciucă într-un mesaj video.

Ciucă a mai spus în discursul său video că ar fi iresponsabil din partea PNL să iasă de la guvernare, pentru că asta ar însemna să ca PSD să aibă mână liberă la abuzuri.

„Rămânem în executiv doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile. Sigur că PSD și-ar dori să guverneze singur, pentru a reintroduce cota progresivă, pentru a subordona justiția și instituțiile statului, pentru a direcționa resursele bugetare în acțiuni populiste și către clientele de partid. Acest lucru nu se va întâmpla. Ar fi complet iresponsabil din partea noastră să părăsim terenul de luptă și să îi lăsăm să înainteze pe direcția pe care au luat-o”, sublinia președintele PNL.