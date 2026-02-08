Revin ninsorile, viscolul și gerul. Toată țara, sub atenționare / Anunțul făcut acum de meteorologi

ANM a emis duminică o informare meteorologică valabilă pentru toată țara, prin care anunță ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Episodul de vreme severă va dura până marți seara (10 februarie), a precizat ANM.

Potrivit prognozei, duminică și în noaptea de duminică spre luni vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei.

Ulterior, începând din seara zilei de luni și până marți seara, ninsorile se vor extinde în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și în zonele montane.

Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5…10 litri pe metru pătrat, iar în zona montană și în sud-vestul țării acestea pot ajunge la 15 l/mp.

Se va depune strat de zăpadă

Stratul de zăpadă depus va ajunge la o grosime de 5…10 centimetri, iar la munte, în general, de aproximativ 15 centimetri. Izolat, se va forma polei sau ghețuș, potrivit meteorologilor.

Vântul va avea intensificări locale în sud-vestul, sudul și estul țării, cu viteze de 45-50 km/h. În Munții Banatului și la altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

De asemenea, vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice și geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie), în Moldova și estul Transilvaniei.

Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade Celsius, iar minimele vor coborî, în general, între -15 și -5 grade.

După acest episod de iarnă autentică va urma o încălzire semnificativă. De miercuri, vremea va îmbunătăți considerabil, iar temperaturile se vor situa cu mult peste mediile obișnuite pentru a doua decadă a lunii februarie, mai arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie, citată de Rador.