„Noi nu vedem nimic nou aici”. Kremlinul îl contrazice pe Trump cu privire la India și petrolul rusesc

Kremlinul a transmis miercuri că nu a văzut nimic nou într-un anunț al Indiei în care aceasta afirmă că își va diversifica sursele de aprovizionare cu energie, după ce președintele american Donald Trump a susținut, după convenirea unui acord comercial între SUA și India, că aceasta din urmă va opri achizițiile de petrol din Rusia, relatează Reuters și Agerpres.

Ministrul indian al comerțului, Piyush Goyal, declarase anterior miercuri că India își va diversifica sursele de aprovizionare cu energie, cu scopul de garanta securitatea energetică a cetățenilor săi în contextul conjuncturii globale schimbătoare.

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, după o convorbire cu premierul indian Narendra Modi, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India și a susținut că aceasta din urmă s-a angajat să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere în schimb mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela, țară al cărei sector petrolier Washingtonul încearcă să-l preia sub control după ce l-a capturat pe președintele Nicolas Maduro.

Cel puțin până în prezent, oficialii indieni nu au confirmat public vreun angajament de oprire a importurilor de petrol rusesc în urma cererii lui Trump, care afirmă că dorește astfel să diminueze veniturile Rusiei pentru ca aceasta să nu-și mai poată finanța armata în războiul din Ucraina. India este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, motiv pentru care Trump i-a impus taxe vamale suplimentare de 25% pentru exporturile către SUA, taxe care vor fi eliminate în urma acordului comercial încheiat.

Întrebat miercuri despre acest subiect, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că toată lumea știe că Rusia nu este singurul furnizor de petrol și produse petroliere al Indiei. „India a importat mereu aceste produse și din alte țări. De aceea noi nu vedem nimic nou aici”, a adăugat oficialul rus, care anterior afirmase că Rusia nu a primit din partea Indiei nicio informare despre o suspendare a importurilor de petrol rusesc.

Și Ministerul rus de Externe a transmis, tot miercuri, că nu are niciun motiv să creadă că India și-ar fi reconsiderat abordarea față de importurile de petrol din Rusia în urma acordului comercial cu SUA.