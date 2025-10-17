O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI

Sigfrido Ranucci pe platoul emisiunii sale „Report” difuzată de televiziunea italiană, FOTO: Marco Provvisionato / ipa-agency / IPA / Profimedia Images

Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report” difuzată pe canalul al treilea al rețelei publice de televiziune RAI, a anunțat vineri că mașina sa a explodat, aparent din cauza unui dispozitiv exploziv plasat sub ea în timp ce era parcată în fața casei sale din apropierea capitalei italiene, transmit agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres.

Mașina fiicei sale și fațada casei sale au fost, de asemenea, avariate de explozie, care nu a provocat victime.

În acest moment nu se cunoaște motivul sau autorul faptelor. Cu toate acestea, după intervenția pompierilor, cazul este anchetat de divizia de operațiuni speciale a poliției și de procurorii antimafia din Roma, care iau în considerare infracțiunea de daune agravate prin metode mafiote, potrivit informațiilor difuzate de mass-media.

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

Ranucci spune că a primit mesaje de amenințare

Jurnalistul a afirmat că în trecut a mai primit „mesaje” amenințătoare, cum a fost cazul anul trecut, când a găsit la ușa casei sale mai multe gloanțe.

Evenimentul a atras condamnarea imediată a guvernului italian și a prim-ministrului său, Giorgia Meloni, care și-a exprimat într-un comunicat solidaritatea față de prezentator și „condamnarea fermă a acestui act grav de intimidare la care a fost supus”.

„Libertatea și independența informației sunt valori de neînlocuit ale democrațiilor noastre și vom continua să le apărăm”, a avertizat șefa guvernului, citată de EFE.

Ministrul apărării Guido Crosetto a calificat aceste fapte pe rețeaua socială X drept „extrem de grave, josnice și inacceptabile”, deoarece „nu afectează doar un jurnalist, ci și libertatea de informare și de exprimare”.

În clasamentul libertății presei realizat de organizația „Reporteri fără frontiere” în 2025, Italia a coborât pe locul 49, cu trei poziții mai jos decât în anul precedent, devenind cea mai periculoasă țară pentru jurnaliști din Europa de Vest.