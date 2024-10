OPINIE. PSD și lupta împotriva traficului de droguri: atât s-a putut. O întrebare care nu ne ajută cu nimic 

După ce un ministru PNL, Cătălin Predoiu, spunea în august 2023 că „bătălia cu drogurile la categoria adulți este pierdută”, astăzi PSD vine și ne arată motivul: incompetența clasei politice de a oferi mai mult decât o întrebare banală, doar de dragul de a fi pusă.

Pentru că primarul Capitalei Nicușor Dan a decis să propună consilierilor municipali declanșarea unui referendum privind taxele bucureștenilor și autorizațiile de construcție, PSD s-a hotărât că nu poate sta cu mâinile în sân. Așa că a stabilit: punem și noi o întrebare! Că de ce nu?

Întrebarea este legată de „prevenția consumului de droguri în școli”. Din start, când am auzit tema, am rămas nedumerit: Ce poți întreba pe subiectul ăsta? Nu am găsit un răspuns plauzibil. „Doar nu o să îi întrebe pe oameni dacă sunt de acord cu consumul de droguri în școli”, mi-am zis. Ar fi o prostie. M-am gândit totuși că nu am eu datele și inspirația necesară și poate întrebarea va fi una care să conteze, care să traseze o direcție pentru Capitala României în următorii ani privind acest subiect. Apoi a venit răspunsul.

„Sunteți de acord ca Primăria București să finanțeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenire a consumului de droguri în toate școlile din București?”

Asta e, pe surse, întrebarea pe care consilierii PSD din București vor să o pună la referendum. Unele știri chiar se scriu singure. PSD, cel mai mare partid din țară, a avut la dispoziție patru zile (de marți până vineri) să se gândească ce ar vrea să-i întrebe pe bucureșteni. Și doar atât a putut. Îi întreabă ceva ce știm deja. Evident că bucureștenii vor spune „Da”.

La fel de bine, pe același principiu, consilierii PSD puteau să întrebe: „Sunteți de acord ca Primăria București să construiască mai multe locuri de parcare?” (deși poate întrebarea asta risca chiar să nască mai multă dezbatere decât cea pusă) sau „Sunteți de acord ca Primăria București să eradicheze corupția?”. Și acestea sunt întrebări la care știm din start care ar fi răspunsul clar majoritar. Așa că de ce nu?

Ce părinte din București va spune: „Hm… Nu, nu cred că vreau să meargă copilul meu la școală să învețe despre riscurile consumului de droguri, o să zic pas la asta”?

Nu e 100% clar ce încearcă PSD cu mișcarea asta. Poate doar vrea să ne arate că PSD contează. Nu doar că PSD votează pentru organizarea referendumului cerut de Nicușor Dan (câtă bunătate din partea lor), dar PSD și propune o întrebare. PSD se implică! PSD e prezent! Vrea astfel să își mobilizeze electoratul să iasă la vot, la fel ca Nicușor Dan, care mai vrea însă și să câștige mai multă putere prin organizarea referendumului.

Ce ar putea face PSD în loc să se joace de-a pusul de întrebări

Este clar că în societatea românească tema consumului și a traficului de droguri este din ce în ce mai prezentă. Politicienii tot încearcă, dar nu reușesc să comunice clar și mai ales informat pe acest subiect. Să ne aducem aminte de momentul în care au modificat legea și lăsau șoferii fără permis doar pentru că un aparat care dă des rateuri indica posibila prezență a substanțelor interzise în corp. S-a rezolvat abia după ce societatea civilă a reacționat.

Deci, ce e de făcut? Sunt și ei oameni, e normal să nu gestioneze bine orice domeniu, să cunoască detalii și implicații. Ce ar putea face? Ar putea asculta de opinia experților. Asta chiar ar fi o chestie interesantă de făcut, aproape unică în politica din România.

Pe lângă faptul că premierul Marcel Ciolacu de la PSD ne tot aduce aminte din când în când că și-ar dori trecerea Agenției Naționale Antidrog (ANA) din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Sănătății (așa cum susțin experții că ar trebui făcut, pentru că simplul consum de droguri este o problemă de sănătate publică), nu face concret acest pas. De ce? Nu știm, că, vorba aia, e ditamai premierul, are o coaliție în spate și e la guvernare ca să ofere stabilitate și reforme concrete pentru România. Așa ne-au anunțat când au creat coaliția. Sau nu…?

După cum susțin experții, precum Vlad Zaha (expert criminolog în domeniul politicilor publice antidrog și criminologiei publice intervenționiste, specializat în cadrul Universității Manchester și a Universității Oxford), PSD s-ar putea concentra pe:

dezincriminarea consumului de droguri, pentru a nu mai pedepsi penal consumatorii, ci pentru a-i ajuta să scape de adicție;

introducerea unor praguri minime admisibile pentru fiecare substanță prezentă în corp (detalii AICI);

stabilirea unor sancțiuni diferite, în funcție de praguri;

statul român trebuie să recunoască faptul că prezența în corp a unei substanțe nu înseamnă neapărat „a fi sub influență”, pentru că dacă ai consumat acum șapte zile un drog încă îl ai în corp, dar nu mai ești sub influența sa;

să adopte legislație pentru persoanele cu ADHD, cu atacuri de panică, anxietate și alte afecțiuni, pentru ca aceste persoane să își poată lua medicamentele fără să fie acuzați ulterior că au consumat droguri (indicându-se prezența corp a unor substanțe care sunt prezente de fapt în medicamentele pe care le iau).

—

David Leonard Bularca și-a obținut diploma de licență la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a Universității din București (UB) în 2024 și este jurnalist HotNews.ro. A început să scrie în anul 2019, în presa locală din Covasna (CovasnaMedia.ro) și de-a lungul timpului a colaborat cu redacții precum Factual și Gen, știri.